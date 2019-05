ThyssenKrupp descarta que el ajuste de plantilla afecte a las plantas asturianas Guillermo Ulacia, Íñigo Landa, Victoria Gismera, Alfonso Jiménez y Rafael Puyol, en la entrega del premio. / PABLO LORENZANA «No tenemos ningún motivo para preocuparnos a pesar de que vayamos a tener un cambio parcial de propiedad», asegura el director de las factorías P. LAMADRID OVIEDO. Viernes, 31 mayo 2019, 02:43

El director general de ThyssenKrupp Norte, Íñigo Landa, lanzó ayer, en Oviedo, un mensaje de tranquilidad a los 900 profesionales que trabajan en la factoría de Mieres y el centro de I+D+i de Gijón acerca de los recortes de plantilla previstos por el grupo empresarial. «Los ajustes están pendientes desde hace mucho tiempo y se van a producir en un sector que no tiene nada que ver con el nuestro, que es el del acero», explicó Landa. La intención de ThyssenKrupp es suprimir 6.000 empleos, 4.000 de ellos en Alemania. Un tijeretazo que no afectará a los centros asturianos, ya que estos pertenecen a la división de elevadores, «un sector que, hoy por hoy, es rentable y seguramente seguirá siéndolo en el futuro, con lo cual creo que no tenemos motivos para estar muy intranquilos».

La empresa alemana anunció este nuevo programa de reestructuración al mismo tiempo que el fracaso de la fusión de sus actividades siderúrgicas con la india Tata Steel ante las exigencias de desinversiones de la Unión Europea. Lo que sí atañe a las plantas asturianas es otra de las medidas incluidas en este plan ideado a raíz del cambio de rumbo adoptado por ThyssenKrupp: la salida a Bolsa de la división de elevadores. «Lo que parece es que vamos a tener un cambio de propiedad, o bien a través de una oferta pública de venta (opv) o bien de un nuevo accionista», apuntó el responsable de ThyssenKrupp Norte. No obstante, añadió, «mientras la plantilla se siga comportando con la excelencia que nos reconoce el grupo y nuestros clientes no tenemos muchos motivos para la preocupación».

Además, esa venta de parte de las acciones será «minoritaria», ya que no superará el 50%. Está previsto que se produzca «en algún momento del próximo ejercicio», que contabilizan de octubre de un año al mismo mes del siguiente, en función de la situación de los mercados. En cualquier caso, Landa subrayó que la intención del comité ejecutivo de ThyssenKrupp actualmente «es no perder el control de la parte de elevadores», en la que se incluyen los centros de trabajo de la región.

Está previsto que la división de elevadores salga a Bolsa a partir de octubre

«Nuestro CEO (director ejecutivo) suele decir que el futuro está en nuestras manos y yo lo creo firmemente. Las plantas de Asturias tienen un firme compromiso por parte de la plantilla con los clientes y los accionistas y, mientras todo siga así, creo que no tenemos ningún motivo para preocuparnos a pesar de que vayamos a tener un cambio de propiedad o al menos uno parcial», afirmó.

Escasa rotación

De hecho, Landa se mostró «muy optimista» con las perspectivas de futuro. No en vano, la factoría situada en el polígono industrial de La Pereda fue reconocida el pasado mes de marzo como la mejor fábrica de Thyssenkrupp Elevator. A lo que se sumó el premio concedido ayer por la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) por la gestión de los recursos humanos. En el acto de entrega del galardón, Landa destacó que la de Mieres «es la única fábrica de Thyssenkrupp en Europa que gana dinero», logro que atribuyó a la plantilla.

En este sentido, apuntó que la tasa de rotación del personal en las plantas de Asia ronda el 30%, mientras que en Europa supera el 20%. En Mieres, en cambio, está por debajo del 1%. Una estabilidad que redunda en el servicio que ofrecen a los clientes del grupo y que es motivo de reconocimiento.