Los trabajadores piden la intervención del Estado para evitar el cierre de Alcoa en Avilés La aluminera les traslada su «incredulidad» ante el decreto del Gobierno y recuerda que no pagaron aún las compensaciones por costes de CO2 LAURA CASTRO GIJÓN. Miércoles, 12 diciembre 2018, 03:38

La reunión comenzó a las 15 de la tarde y se alargó durante casi cinco horas, pero los avances fueron inexistentes. Los trabajadores de Avilés y La Coruña insistieron ayer, de nuevo, en la retirada de los despidos colectivos por parte de Alcoa, pero la empresa sigue firme y se niega a dar marcha atrás. Volverán a encontrarse este jueves, pero ante la ausencia de progreso en la negociación los representantes sindicales piden al Estado que actúe e intervenga las factorías para evitar el cierre. «No sé si se trata de nacionalizarlas o de ir a medias en los resultados que den las plantas, pero el Gobierno es el único que tiene la herramienta para frenar esto», aseguró al término de la reunión José Manuel Gómez de la Uz (CC OO), presidente del comité de Avilés.

Durante el encuentro los trabajadores preguntaron por el decreto de la industria aprobado el viernes por el Gobierno y aunque Alcoa había asegurado en un primer momento que «cualquier medida que ayude a las electrointensivas es buena y hace falta», les trasladó su «incredulidad» ante el impacto que pudiera tener el mismo. «Lo ven como una declaración de intenciones y más teniendo en cuenta que aún no han recibido las compensaciones por los costes de emisiones indirectas de CO2», apuntó Alberto Grijalbo (USO), miembro del comité de empresa de Avilés. «Es como el dicho, hasta que no lo veo no lo creo», agregó.

No obstante, los representantes de Alcoa aseguraron que los responsables de energía de la compañía lo estudiarán con detenimiento, pues hasta el momento «ignoran» el contenido total del mismo, según explicaron ayer a los trabajadores. «¿Cómo es posible que no sepan aún lo que pone el decreto? ¿Para qué se reúnen con el Gobierno entonces», criticó Daniel Cuartas (UGT), otro de los integrantes del comité avilesino. «Queremos que dejen de engañar a los trabajadores y a la sociedad, este expediente de regulación de empleo no tiene sentido y lo saben», sentenció.

Asimismo, acusan a la dirección de Alcoa de «mala fe» por no aportar la documentación reclamada en la anterior reunión sobre la justificación de la empresa para considerar a las plantas de Avilés y La Coruña como un grupo laboral unitario. La multinacional argumentó que «sigue recopilando la información», pero los trabajadores consideran que «es una forma de dilatar el proceso en un mero acto de mala fe por su parte».

Participación masiva

De manera paralela al desarrollo de las negociaciones que Alcoa mantiene abiertas con los trabajadores y también con el Ministerio de Industria, los comités de empresa de las plantas de Avilés y La Coruña incrementan sus movilizaciones ante la ausencia de una solución para el conflicto. Y lo hacen, además, de manera conjunta.

El próximo miércoles 19 de diciembre convocan una marcha y piden que la participación sea masiva. Los asturianos comenzarán el recorrido desde Castropol a las 10 de la mañana mientras que los gallegos lo harán desde Ribadeo. Ambos grupos se encontrarán en el puente de Vegadeo, limítrofe entre las dos comunidades, en torno a las 12 horas.

Conscientes de que el tiempo apremia y el próximo día 27 de diciembre la empresa podría comenzar a despedir a los 686 trabajadores de ambas plantas, reclaman el apoyo de la ciudadanía gallega y asturiana. También el de sus compañeros de San Ciprián, en Lugo, la única planta que la multinacional aluminera no pretende cerrar, por el momento.