Trabajadores de Tuinsa Norte inician un encierro para reclamar el pago de sus nóminas Trabajadores de Tuinsa Norte, en las instalaciones que la empresa tiene en Gijón. / PALOMA UCHA Reclaman al nuevo propietario que les dé explicaciones acerca de los impagos y de los cortes de suministro de gas, teléfono e internet P. L. GIJÓN. Miércoles, 8 mayo 2019, 04:03

Un grupo de trabajadores permanece encerrado desde ayer en las instalaciones de la empresa Tuinsa Norte, en el polígono industrial de Somonte, ante los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas en el seno de la compañía, cuya plantilla ronda las 70 personas. El presidente del comité de empresa, Juan Batalla, explicó que desde enero se han registrado retrasos en el pago de las nóminas hasta el punto en que Tuinsa, que se dedica al diseño y fabricación de bienes de equipo, no les ha abonado las correspondientes al mes de abril y tampoco les ha ingresado los sueldos en mayo, aunque tiene hasta el día 10 para hacerlo.

Batalla señaló que, en 2018, se cerró la venta de la empresa a la empresa Full Pack Trading and Marketing, que planteó un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE), de carácter rotatorio, a todos los trabajadores excepto a los de oficinas. De modo que los empleados trabajan quince día al mes. A ello se suma la falta de suministros y servicios para desempeñar sus tareas. «Tres semanas después de negociarlo, nos encontramos con que la pasada nos cortaron internet y el teléfono», apuntó. Además, no disponen de gas desde el viernes, con lo que no pueden realizar su trabajo de calderería con normalidad, señala el presidente del comité de empresa. Debido a estas trabas, varios clientes han reclamado trasladar sus encargos a otras compañías para poder tenerlos listos a tiempo, con lo que la plantilla teme un desplome de los pedidos. «Apenas tenemos obra», lamentó Batalla.

Pendientes de la dirección

Por el momento, no han recibido justificaciones que explique esta situación en la que se encuentran. «Nos dijeron que la nueva dirección estaba pendiente de venir, que lo haría mañana», pero, ante las dudas que les genera este compromiso, un grupo de trabajadores afectados ha decidido iniciar un encierro en las instalaciones, donde permanecerá hasta obtener «explicaciones y una solución» por parte de la nueva propiedad.