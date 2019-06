Los transportistas critican a Arcelor por los retrasos en los tiempos de carga «Están ahogando los horarios de nuestros trabajadores. Si no toman medidas, se desatará un conflicto que nadie desea», advierten L. CASTRO GIJÓN. Viernes, 7 junio 2019, 03:01

«Uno de nuestros camioneros entró el miércoles a las seis de la tarde en Arcelor y no salió hasta el jueves a las ocho de la mañana. Es intolerable». Las patronales del transporte en Asturias, Asetra y Cesintra, llevan mucho tiempo escuchando quejas de este tipo por parte de sus plantillas, pero aseguran que la situación se ha convertido en «un clamor» en los últimos días.

Explican que los retrasos en los tiempos de carga y descarga en las instalaciones de la multinacional siderúrgica superan con mucho los horarios previstos y pueden llegar a alcanzar las 18 horas. Esto, «transmite una falta de organización que está causando muchos trastornos» a sus profesionales. Denuncian que las esperas se hacen, además, en unas «condiciones tercermundistas, pues los transportistas no tienen ni tan siquiera agua e incluso han recibido sanciones por parte de Arcelor por dejar mal estacionados los camiones mientras esperan para cargar y descargar». Así lo asegura el presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamiento de Asturias (Asetra), Ovidio de la Roza, quien añade que «no queremos crearle más problemas a la empresa, al contrario, pero están ahogando los horarios de nuestros trabajadores que deben respetar, por ley, unos tiempos de descanso muy rígidos». De hecho, advierte de que «si no toman medidas, se desatará un conflicto que nadie quiere. Nosotros no podemos seguir perdiendo dinero por una mala gestión de los tiempos de carga y descarga».

Arcelor es uno de sus proveedores principales, pues cada año requiere más de 70.000 camiones. Sin embargo, el problema se ha ido agravando hasta el punto de que algunos transportistas no quieren acudir a las instalaciones de la siderúrgica. Por eso, Asetra y Cesintra, piden a la siderúrgica que evite que la «difícil» situación que está atravesando se traslade a las empresas que llevan años prestándole el servicio de transporte.

Arcelor reconoce que hay un problema, pero señala que es algo «coyuntural» y que se debe a la baja demanda de pedidos que tiene en estos momentos y que provoca un almacenamiento poco habitual del stock en los almacenes. No obstante, la empresa tiene «en estudio» un plan de mejora a largo plazo que incluye la habilitación de salas de espera con pantallas para que los transportistas puedan esperar a que llegue su turno. Asimismo, la multinacional siderúrgica reclama a los transportistas que «cumplan los horarios asignados», pues de lo contrario «se forman colas de espera».