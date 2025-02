Ulacia insta a atraer empresas tecnológicas con los fondos europeos

«Uno de los mayores desafíos es cómo vamos a ser capaces de generar empleo» en el proceso de transición energética. Así lo apuntó ayer ... el presidente de la patronal del sector del metal asturiano -Femetal-, Guillermo Ulacia, que fijó como «prioridad número uno» atraer empresas internacionales de base tecnológica a la región. Lo hizo durante el debate organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa sobre los fondos europeos, en el que también participaron José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias; Susana Álvarez Otero, profesora de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo y colaboradora de EL COMERCIO, y Beatriz González, representante de Ecologistas en Acción. Precisamente, Ulacia puso como ejemplo el caso de Guadalajara, donde Iberdrola y la compañía estadounidense Cummins construirán una planta de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde que creará 350 empleos. «Se han ido allí porque, por renta, esa zona tiene capacidad de contar con mejor financiación europea que otras comunidades», apuntó.

Ulacia defendió la necesidad de elaborar proyectos con la colaboración entre lo público y lo privado, y aludió al caso de la siderurgia, que recibe el apoyo de las administraciones en otros países, no así en España. También Zapico defendió que ese trabajo común es «fundamental». Ambos instaron al Gobierno regional a ofrecer apoyo y tiempo a la industria tradicional para modernizarse. Por su parte, Álvarez Otero, insistió en que Asturias no puede cometer los mismos errores que convirtieron en «un desastre» los fondos mineros. Mientras que González cuestionó el sistema ideado para gestionar las partidas del Next Generation «porque parece diseñado para rescatar a empresas que nos han traído a esta situación».