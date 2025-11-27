Ence amenaza con aplicar un ERE si no hay acuerdo sobre las prejubilaciones

Las posturas entre Ence y los sindicatos sobre el recorte de empleo en la planta de Navia están muy alejadas. Ambas partes presentaron este ... miércoles nuevas propuestas sobre las condiciones para la salida de entre 25 y 29 profesionales mediante prejubilaciones y bajas incentivadas, pero no fue posible el acuerdo. Ante este escenario, celebrarán una última reunión el 4 de diciembre y, si en ese acuerdo no se consigue el consenso, la empresa comunicó a los representantes de los trabajadores que iniciará el proceso para aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE).

El objetivo de la compañía y los sindicatos es llegar a un pacto para facilitar las salidas de manera que no sean traumáticas para los trabajadores, por lo que intentarán que el diálogo dé sus frutos 'in extremis'. No obstante, Ence ya hizo pública su intención de acometer un despido colectivo a finales de octubre, cuando presentó el Plan de Eficiencia y Competitividad 2025-2027 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sobre la mesa, están 97 salidas de los 400 empleados que trabajan en la biofábrica asturiana. La negociación se inició por esta casi treintena de empleados que podrían salir mediante prejubilaciones y bajas voluntarias, pero la compañía mantiene esa cifra global de recortes.

Ence justifica su decisión en la caída del mercado europeo de la celulosa, debido, sobre todo, a la entrada de proveedores procedentes de países latinoamericanos, que ofrecen precios más bajos. El impacto de este descenso en la demanda se refleja claramente en los últimos resultados presentados por Ence, que recogen unas pérdidas de 22 millones de euros entre enero y septiembre de este año, frente a los 40,8 de beneficio registrados el pasado ejercicio.

Nuevo servicio

Por otro lado, la filial Ence Terra, en colaboración con varios de los principales talleres de reparación de maquinaria forestal, acaba de poner en marcha un nuevo servicio de taller móvil para empresas que desempeñan su labor en el monte. El objetivo de esta iniciativa es reducir al máximo el tiempo que pasa desde que se produce una avería en una máquina hasta que el incidente se resuelve, «favoreciendo la continuidad del trabajo forestal, y, por tanto, aumentando su eficiencia y competitividad», indicó la empresa. El servicio de taller móvil se presta gracias a los acuerdos alcanzados con talleres de referencia en el sector, que ponen a disposición de los colaboradores de Ence localizados en Asturias, Galicia y Cantabria este servicio de forma prioritaria.

Para facilitar la operativa, Ence Terra ha desarrollado una aplicación móvil específica que permite a las empresas forestales comunicar las averías directamente desde el monte, de manera rápida y sencilla, explica la compañía. Paralelamente, los talleres cuentan con una plataforma web donde reciben estos avisos y actualizan en tiempo real el estado de la reparación, desde la recepción del aviso hasta su resolución. Todo el sistema ha sido diseñado para «ofrecer una respuesta ágil, eficiente y adaptada a las necesidades del sector».

Este nuevo servicio se complementa con otra solución ya disponible: el servicio de maquinaria de sustitución. Esta opción permite a las empresas continuar con su actividad cuando una reparación requiere más tiempo del previsto. En estos casos, Ence Terra pone a disposición de la empresa una máquina en régimen de alquiler temporal, «garantizando así la continuidad del trabajo, el cumplimiento de los plazos de corta y la estabilidad en la facturación».