Un camión cargado con madera se dirige a la planta de Ence. J. M. Pardo

Ence amenaza con aplicar un ERE si no hay acuerdo sobre las prejubilaciones

La empresa y los sindicatos celebrarán la última reunión para negociar el destino de casi 30 trabajadores el 4 de diciembre

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:38

Comenta

Las posturas entre Ence y los sindicatos sobre el recorte de empleo en la planta de Navia están muy alejadas. Ambas partes presentaron este ... miércoles nuevas propuestas sobre las condiciones para la salida de entre 25 y 29 profesionales mediante prejubilaciones y bajas incentivadas, pero no fue posible el acuerdo. Ante este escenario, celebrarán una última reunión el 4 de diciembre y, si en ese acuerdo no se consigue el consenso, la empresa comunicó a los representantes de los trabajadores que iniciará el proceso para aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE).

