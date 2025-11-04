El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Biofábrica de Ence en Navia. J. M. Pardo

Ence justifica los 97 despidos que plantea en Navia por la caída del mercado europeo

Los sindicatos argumentan que esta situación se puede revertir y rechazan el recorte de empleo

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:51

Ence y los sindicatos celebraron este martes la primera reunión para negociar tras la presentación del Plan de Eficiencia y Competitividad 2025-2027, remitido ... la pasada semana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que recoge la intención de acometer un despido colectivo. Se mantiene el duro recorte planteado por la compañía papelera, que apunta como objetivo la ejecución de 97 despidos en la biofábrica de Navia, siete de ellos correspondientes al área de oficinas centrales.

