Ence justifica los 97 despidos que plantea en Navia por la caída del mercado europeo

Ence y los sindicatos celebraron este martes la primera reunión para negociar tras la presentación del Plan de Eficiencia y Competitividad 2025-2027, remitido ... la pasada semana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que recoge la intención de acometer un despido colectivo. Se mantiene el duro recorte planteado por la compañía papelera, que apunta como objetivo la ejecución de 97 despidos en la biofábrica de Navia, siete de ellos correspondientes al área de oficinas centrales.

La empresa argumenta su decisión en la caída del mercado europeo de la celulosa, debido, sobre todo, a la entrada de proveedores procedentes de países latinoamericanos, que ofrecen precios más bajos. El impacto de este descenso en la demanda se refleja claramente en los últimos resultados presentados por Ence, que recogen unas pérdidas de 22 millones de euros entre enero y septiembre de este año, frente a los 40,8 de beneficio registrados el pasado ejercicio. La compañía argumenta que el precio internacional de la celulosa se ha desplomado y también apunta a la depreciación del dólar como otra de las causas de las cifras negativas.

Por su parte, los sindicatos rechazan las cifras que maneja la empresa, que también plantea despidos en su planta de Pontevedra. Consideran que se trata de una circunstancia puntual que puede salvarse en el futuro y, por lo tanto, las fábricas podrían obtener algo de oxígeno incluso con un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). A juicio de los trabajadores, podría diseñarse un plan a largo plazo para intentar ganar competitividad en el mercado, pero no a costa de despedir a una cuarta parte de la plantilla de la factoría de Navia.

Por ello, los representantes sindicales solicitaron a la empresa más información, ante la «mínima» documentación recibida ayer. Por el momento, Ence no ha presentado ante la autoridad laboral la solicitud para aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción, de manera que la negociación se mantiene dentro de unos cauces más informales, con la buena voluntad de las partes para tratar de llegar a un acuerdo que permita mantener la actividad y los puestos de trabajo.

Este ajuste de la plantilla es uno de los dos grandes ejes sobre los que gira el Plan de Eficiencia y Competitividad. El otro lo constituyen las soluciones de inteligencia artificial y de reingeniería y automatización de procesos, que se aplicarán varios servicios de la compañía.