¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Biofábrica de Ence en Navia. J. M. Pardo

Ence fía su viabilidad al recorte de empleo, la automatización y la celulosa especial

La compañía papelera espera reducir su coste de producción en 22 euros por tonelada al año para mejorar su competitividad

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:36

Ence afrontará una profunda reorganización en los próximos dos años, que incluye un duro recorte de empleo mediante un despido colectivo. Las primeras cifras ... pues sobre la mesa son demoledoras: 90 afectados en la fábrica de Navia –donde trabajan actualmente 400 personas–, 39 en la de Pontevedra y 19 en el área de oficinas centrales y Forestal (estos últimos también podrían afectar a la plantilla asturiana). La negociación oficial comenzará la próxima semana, cuando empresa y sindicatos se sentarán para intentar llegar a puntos en común, lo que no será fácil. Este ajuste de la plantilla es uno de los dos grandes ejes sobre los que gira el Plan de Eficiencia y Competitividad presentado por Ence.

