Ence dedica más de un millón de euros a mejorar la recepción de madera en sus fábricas

Ence Terra, iniciativa promovida por Ence y que integra a toda su actividad forestal, continúa avanzando en su plan de inversión y mejora de ... los parques de madera en las biofábricas de Pontevedra y Navia. El objetivo principal del conjunto de actuaciones, en el que la compañía ha invertido más de un millón de euros, es mejorar la experiencia diaria y la seguridad de los transportistas, operarios y colaboradores que utilizan las instalaciones de recepción de madera y biomasa. En la planta de Navia, además de haber renovado el firme de los viales, se ha llevado a cabo el relleno de grandes islas de almacenamiento, lo que permite un mejor uso de zonas hasta ahora vulnerables a las lluvias.

Además, se ha instalado una pantalla informativa que ofrece mensajes en tiempo real sobre el parque de maderas y otros mensajes relevantes. Asimismo, se están implantando en las instalaciones asturianas nuevas tecnologías que permitan realizar tareas antes realizadas de forma manual, como es el caso de la limpieza de las plataformas. Con el nuevo sistema automático de máquinas de soplado, se mejoran tanto las condiciones de seguridad como la operatividad de los transportistas.

Por otro lado, responsables de Ence se reunirán este jueves de nuevo con los sindicatos para abordar el recorte de entre 25 y 29 trabajadores de la fábrica naviega, que se enmarca en el proceso de despido colectivo anunciado por la compañía, que afectaría a 97 de los 400 trabajadores de las instalaciones de la región. La idea inicial era comenzar el ajuste por estos trabajadores, próximos a la edad de retiro, y hacerlo mediante prejubilaciones y bajas incentivadas, pero Ence aplicará un ERE si hoy no llega a un acuerdo con el comité de empresa.