Biofábrica de Ence en Navia. Jesús Manuel Pardo

Ence dedica más de un millón de euros a mejorar la recepción de madera en sus fábricas

Empresa y sindicatos mantendrán hoy la última reunión para acometer el recorte de cerca de una treintena de empleos

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:33

Ence Terra, iniciativa promovida por Ence y que integra a toda su actividad forestal, continúa avanzando en su plan de inversión y mejora de ... los parques de madera en las biofábricas de Pontevedra y Navia. El objetivo principal del conjunto de actuaciones, en el que la compañía ha invertido más de un millón de euros, es mejorar la experiencia diaria y la seguridad de los transportistas, operarios y colaboradores que utilizan las instalaciones de recepción de madera y biomasa. En la planta de Navia, además de haber renovado el firme de los viales, se ha llevado a cabo el relleno de grandes islas de almacenamiento, lo que permite un mejor uso de zonas hasta ahora vulnerables a las lluvias.

