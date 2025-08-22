El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actividades como Vivir bien, sentirse mejor o Buen trato, refuerzan la autoestima y el empoderamiento de los participantes. FLC

Envejecer con sentido: más de 18.200 personas mayores participan en talleres saludables en Asturias

El programa de Personas Mayores de la Fundación »la Caixa» ofrece actividades de salud, desarrollo personal, competencias digitales y creatividad en 24 centros asturianos

A.G.

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:13

El envejecimiento de la población es uno de los grandes retos sociales del futuro inmediato. Se estima que, para 2031, una de cada cuatro personas ... en España tendrá más de 65 años. En este contexto, la Fundación »la Caixa» ha reforzado su compromiso con los mayores, impulsando durante el último curso más de 620 actividades en 24 centros de Asturias, en las que han participado más de 18.200 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  3. 3 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  4. 4 Identificado el conductor que se fugó en junio tras un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón
  5. 5 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  6. 6 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  7. 7 Pitufa Ferroviaria dará la bienvenida en El Berrón: «Es un guiño a nuestro origen»
  8. 8 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»
  9. 9 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  10. 10

    Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Envejecer con sentido: más de 18.200 personas mayores participan en talleres saludables en Asturias

Envejecer con sentido: más de 18.200 personas mayores participan en talleres saludables en Asturias