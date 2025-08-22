Envejecer con sentido: más de 18.200 personas mayores participan en talleres saludables en Asturias

El envejecimiento de la población es uno de los grandes retos sociales del futuro inmediato. Se estima que, para 2031, una de cada cuatro personas ... en España tendrá más de 65 años. En este contexto, la Fundación »la Caixa» ha reforzado su compromiso con los mayores, impulsando durante el último curso más de 620 actividades en 24 centros de Asturias, en las que han participado más de 18.200 personas.

El programa, con más de un siglo de trayectoria, busca que los mayores vivan esta etapa con propósito y sentido, promoviendo la salud, el bienestar y la participación social. Tal y como explica David Velasco, director del programa de Personas Mayores de la Fundación »la Caixa»: «Todas las actividades que impulsamos tienen como objetivo que las personas mayores adquieran nuevos conocimientos, reconozcan sus habilidades existentes y descubran otras nuevas para potenciarlas. Para lograrlo, en el programa desarrollamos contenidos innovadores y rigurosos que promueven la salud, las relaciones, el bienestar, el desarrollo personal y una vida plena, además de fomentar la participación social».

Ampliar Talleres de escritura e interpretación periodística y creación de podcast. FLC

Cinco áreas de actuación

El programa de mayores se articula en torno a cinco grandes líneas:

-Mantenimiento de la salud y prevención de la fragilidad. Talleres como En forma, Alimenta tu bienestar o Actívate fomentan hábitos saludables y estimulan las capacidades motoras, cognitivas y sensoriales.

-Desarrollo personal. Actividades como Vivir bien, sentirse mejor o Buen trato, cuestión de dignidad refuerzan la autoestima y el empoderamiento de los participantes.

-Competencias digitales. Iniciativas como Haz trámites por internet o Comunícate en la red facilitan la adaptación al entorno digital.

-Participación social. Se impulsan acciones solidarias y de voluntariado, favoreciendo el vínculo comunitario.

-Creatividad y reflexión. Talleres novedosos como Escritura poética, Creación de pódcast o Interpretación periodística estimulan la imaginación y la expresión personal.

La novedad: combatir el edadismo

Entre las novedades de este curso destaca el taller Edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo, que proporciona herramientas para reconocer y afrontar situaciones de discriminación por edad. La Fundación recuerda que una de cada tres personas en Europa sufre este tipo de prejuicios en algún momento. Además, se fomenta que los propios mayores actúen como agentes de sensibilización en su entorno.

Formación online y aulas digitales

Para ampliar el alcance del programa, la entidad ha puesto en marcha la modalidad de autoformación online, a la que ya se han inscrito más de 10.000 personas mayores en toda España. Estos cursos, que tratan sobre alimentación, ejercicio, bienestar y uso de aplicaciones tecnológicas, permiten aprender desde casa o en las aulas informáticas de los centros.

Según una encuesta realizada entre los participantes, más del 94 % recomendaría la experiencia a otros usuarios.

La apuesta digital se completa con los minitalleres Aula abierta, formaciones específicas para voluntarios que ayudan a otros mayores a desenvolverse en internet y manejar aplicaciones de uso cotidiano.

Mirando al futuro

Consolidado tras más de cien años de trayectoria, el programa de mayores de la Fundación »la Caixa» busca dar respuesta a los retos actuales del envejecimiento. Su enfoque prioriza el «ser» frente al «hacer», acompañando a las personas en la construcción de un proyecto vital propio.

La entidad pone el acento en combatir la soledad no deseada, fomentar los vínculos de apoyo mutuo y reforzar tanto el cuidado personal como el comunitario.

Con una oferta variada que abarca desde la salud física hasta la creatividad y la innovación digital, el objetivo último es claro: que cada persona pueda disfrutar de esta etapa de la vida con plenitud, dignidad y sentido.