La estabilización del horno alto 'B' de Arcelor avanza tras la mejora del proceso de sangrado

En los últimos días, las tareas de Arcelor para tratar de recuperar cuanto antes la actividad del horno alto 'B' de la factoría de ... Veriña –parado co nel objetivo de repararlo tras registrar varias incidencias– han sufrido numerosos altibajos. Este lunes, las expectativas mejoraron después de que el proceso de sangrado –que consiste en calentar el interior de las instalaciones para fundir el material acumulado en su interior y extraerlo– comenzase a funcionar «correctamente», según fuentes conocedoras de la situación.

Se trata de un paso importante, puesto que en los últimos días este proceso –para el que se utiliza una oxilanza– se producía de forma mucho más lenta, incluso con fases en las que apenas se podía extraer el líquido del interior. Ahora, «la escoria ya sale mucho mejor y el arrabio fluye poco a poco, pero fluye, mejorando las coladas, aunque aún queda margen de mejora», afirmaban otras fuentes. No obstante, las instalaciones podrían tardar en recuperar la normalidad, porque «la nave de colada está desarmada» y «hay mucha maquinaria pesada para realizar los trabajos». «La situación está mejorando poco a poco, con muchas precauciones en las decisiones», explicaban. De hecho, la multinacional ha tenido que recurrir a un experto extrabajador de la multinacional –ya jubilado– al que se suele avisar en momentos de crisis como el actual.

En cualquier caso, son buenas noticias para la estabilización de unas instalaciones de vital importancia no solo para la propia Arcelor, sino para la industria y la economía regionales, puesto que el horno alto 'A' no tiene suficiente capacidad para abastecer a las dos factorías asturianas (Veriña y Avilés) y, además, se encuentra cerca del final de su vida útil, que finaliza en 2026 salvo que se lleven a cabo inversiones millonarias para extenderla.