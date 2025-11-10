El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los hornos altos de Arcelor, en Gijón. Arnaldo García

La estabilización del horno alto 'B' de Arcelor avanza tras la mejora del proceso de sangrado

«La escoria ya sale mucho mejor y el arrabio fluye poco a poco, pero fluye, mejorando las coladas, aunque aún queda margen de mejora», señalan fuentes conocedoras de la situación

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:19

En los últimos días, las tareas de Arcelor para tratar de recuperar cuanto antes la actividad del horno alto 'B' de la factoría de ... Veriña –parado co nel objetivo de repararlo tras registrar varias incidencias– han sufrido numerosos altibajos. Este lunes, las expectativas mejoraron después de que el proceso de sangrado –que consiste en calentar el interior de las instalaciones para fundir el material acumulado en su interior y extraerlo– comenzase a funcionar «correctamente», según fuentes conocedoras de la situación.

