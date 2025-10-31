El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Bloque de viviendas en construcción. Avelino Gómez

El euríbor no da tregua y encarece por primera vez en dos años las hipotecas con revisión semestral

Encadena su tercera subida consecutiva y cierra octubre en el 2,18%, por encima ya de la tasa de abril

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:40

Comenta

El euríbor sigue subiendo por tercer mes consecutivo y, esta vez sí, encarecerá, aunque de forma leve, las hipotecas de aquellas personas a las que ... les toque la revisión semestral de su cuota y las hayan firmado a tipo variable. Se trata de un cambio de ciclo, pues es la primera vez en prácticamente dos años que se produce un encarecimiento del producto después de las bajadas que se han venido registrando a consecuencia del recorte de tipos del Banco Central Europeo (BCE).

