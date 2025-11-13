La pugna entre Cataluña y Valencia complica las opciones de Asturias para acoger la fábrica de BYD

Que la carrera por albergar la nueva planta de coches que BYD pretende abrir en España –y a la que aspira Asturias– iba a ... ser dura era algo obvio, especialmente por el buen comportamiento que los vehículos eléctricos de la firma china está teniendo en el mercado. Tras las fábricas de Hungría y Turquía, España es la favorita para convertirse en la nueva casa de la marca asiática que arrasa entre los conductores de todo el mundo y varias regiones sueñan con hacerse con ella.

Asturias está bien posicionada, pero otras comunidades autónomas pujan con fuerza. Si hace menos de un mes el nombre de Valencia sonó como posible candidata para la llegada de BYD, después de que Reuters confirmase la intención de la compañía de instalarse en España, ahora es Cataluña la que ha ganado velocidad en la carrera. En realidad, ha sido el Gobierno catalán el que ha puesto una marcha más para que su región sea la elegida por la multinacional asiática.

En una entrevista concedida a TV3, Miquel Sàmper, consejero de Empresa y Trabajo del Ejecutivo catalán, reconoció haber mantenido reuniones con representantes de la compañía china en los últimos meses. Un hecho que implica más bien poco, pero que mete de lleno a la región en la puja. Sàmper no entró a concretar si la potencial llegada de BYD tiene un destino concreto, al ser cuestionado por la opción de Tarragona, y tampoco en qué punto se encuentran las negociaciones. «Ya se verá» fueron sus únicas palabras, más allá de confirmar las reuniones con la compañía.

La simple presencia de Cataluña en la batalla genera cierto temor en la Comunidad Valenciana, pues aunque siempre ha estado en el radar de BYD –al igual que Asturias, como confirmó el propio presidente del Principado, Adrián Barbón–, el hecho de que Cataluña ya haya sido el destino elegido por una marca china (Chery) para la producción de vehículos, cuando menos, intimida. Cabe recordar que la firma ya tuvo un vínculo con Valencia en verano de 2023, cuando arrancaban las obras de construcción de la gigafactoría de PowerCo en Sagunto. De aquella, el territorio valenciano –al igual que el asturiano–, ya se situaba como uno de los candidatos para que se instalase el fabricante asiático.

En ese escenario, el Gobierno del Principado continúa trabajando para que la multinacional elija Asturias sobre el resto de opciones. En 2023, representantes de BYD visitaron Gijón para ver 'in situ' la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA). Por aquel entonces, la compañía hizo hincapié en la necesidad de poder contar rápido con el suelo requerido para levantar la planta con la mayor rapidez posible.

Hace apenas un mes, el presidente del Principado, Adrián Barbón, se trasladó a Madrid con el objetivo de impulsar la captación de proyectos como el que plantea BYD. «Buscamos que Asturias figure en la agenda de los grandes inversores internacionales», afirmó, tras destacar que este tipo de encuentros persiguen situar a la región como territorio «atractivo, competitivo y con capacidad para liderar proyectos estratégicos». «El resurgir económico de Asturias está llamando la atención y hace que nuestra comunidad se sitúe en la agenda política a nivel nacional», señaló.

Precisamente, el líder del Ejecutivo autonómico aprovechó aquel viaje para mantener una reunión en la embajada de la República Popular China, como respuesta a la visita que realizó el embajador Yao Jing a Asturias junto con una delegación de empresas de su país. «Seguimos avanzando en esa diplomacia discreta que nos caracteriza, para que China y los inversores chinos sepan que en Asturias existen muy buenas comunicaciones», precisó. Por su parte, Yao Jing, en su visita a la región, abrió la puerta a la llegada de grandes proyectos del gigante asiático a la región: «Por supuesto que Asturias tendrá inversiones de calado, habrá muchas oportunidades».