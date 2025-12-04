Fade y las cámaras apelan a la «unidad» para que Asturias deje de ser «una isla fiscal»

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, y los presidentes de las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, ... Carlos Paniceres, Félix Baragaño y Daniel González, respectivamente, lanzaron este jueves un mensaje de «unidad empresarial» para reclamar una mejor fiscalidad que facilite la competitividad y una mayor apuesta por las infraestructuras clave.

«No podemos continuar siendo una isla fiscal», afirmó Calvo, que destacó como prioritario mejorar la tributación en el impuesto de sucesiones y donaciones, «porque afecta directamente a los trabajadores de las empresas y a los accionistas y, por tanto, afecta la competitividad empresarial». Si bien celebró que hayan mejorado las bonificaciones de la empresa familiar, también puso el foco en la «inseguridad jurídica en cuanto a la interpretación de qué bienes están afectados».

«Llevamos tiempo diciendo que en Asturias tenemos una fiscalidad que no nos permite competir en igualdad de condiciones con otros territorios y que eso está lastrando nuestro crecimiento», recordó. Además, señaló que este problema no solo dificulta atraer y retener talento, sino también «la posibilidad de que nuestras empresas crezcan». «La fiscalidad afecta directamente a la actividad empresarial y al crecimiento económico y hay que revertir esta situación», advirtió.

Respecto a las infraestructuras, la presidenta de los empresarios de la región especificó que, además de la cuestión relativa al peaje del Huerna, es necesario abordar asuntos como los accesos a los puertos, en concreto al de Gijón, así como mejorar la línea ferroviaria o la autovía del suroccidente. Además, anunció que durante la reunión se acordó solicitar una reunión al Ministerio de Fomento «para poner encima de la mesa esa necesidad de que se tenga en cuenta Asturias y de que se den pasos y se cumpla con esas infraestructuras que que tenemos pendientes». En ese sentido recalcó la importancia de reclamarlo «con voz única y unida».

Esta reunión, mantenida con el objetivo de impulsar la coordinación entre las cuatro instituciones, es la segunda que se celebra tras las elecciones a la presidencia de Fade. En la primera de ellas no estuvo presente ningún representante de la entidad cameral ovetense, pero en esta ocasión sí que acudió su presidente, Carlos Paniceres, que abogó, al igual que Calvo, por la «normalidad institucional» y defendió que «las instituciones que representan y están al servicio, fundamentalmente, de los empresarios, se coordinen y defiendan intereses comunes». «Lo pasado, pasado está», zanjó Paniceres, que recalcó que «no se trata de una tregua, sino de normalidad y de relación institucional».

Por su parte, la presidenta de la patronal apuntó que «lo normal es que nos reunamos y trabajemos conjuntamente en los temas que afectan a Asturias». Y añadió: «Después del período electoral, creo que ya es tiempo de retomar esta coordinación. Estoy convencida de que seguiremos trabajando de forma coordinada». El próximo encuentro entre Fade y las cámaras está previsto para principios del mes de enero, presumiblemente en Avilés, tal como avanzó Paniceres.