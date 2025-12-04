El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los presidentes de las cámaras de comercio de Oviedo, Avilés y Gijón, Carlos Paniceres, Daniel González y Félix Baragaño, y la presidenta de Fade, María Calvo. Mario Rojas

Fade y las cámaras apelan a la «unidad» para que Asturias deje de ser «una isla fiscal»

Las cuatro instituciones acuerdan solicitar una reunión con el Ministerio de Fomento para abordar las infraestructuras clave que necesita la región

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:54

Comenta

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, y los presidentes de las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, ... Carlos Paniceres, Félix Baragaño y Daniel González, respectivamente, lanzaron este jueves un mensaje de «unidad empresarial» para reclamar una mejor fiscalidad que facilite la competitividad y una mayor apuesta por las infraestructuras clave.

