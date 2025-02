Fade entiende la protesta sindical por la industria: «La sociedad está adormecida»

N.A. E. / S. s. F. Jueves, 18 de febrero 2021, 02:07 Comenta Compartir

Pocas veces la patronal y los sindicatos coinciden en sus reivindicaciones, pero en la defensa de la industria asturiana no hay fisuras. Ambas partes llevan meses alzando la voz para alertar de la grave crisis que atraviesa el sector y denunciar el escaso apoyo ... que está recibiendo por parte del Gobierno central. Ponen el foco, sobre todo, en la transición energética acelerada que ya afecta a Asturias, que ha visto cerrar dos centrales térmicas sin que existan proyectos alternativos, y también en el fallido estatuto para las electrointensivas, que apenas rebaja la factura de la luz a compañías para las que es básica, como Arcelor o Asturiana de Zinc. De ahí que la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), aunque no apoye explícitamente la protesta convocada por UGT y CC OO para el próximo 13 de marzo en defensa de la industria, reconozca que hay motivos para ella. «Cada colectivo puede expresar a su manera y con su lenguaje propio el apoyo al sector industrial», subrayó ayer el presidente de la patronal asturiana, Belarmino Feito, que considera que no existe «voluntad política» ante las necesidades de la región.

El líder de los empresarios asturianos recordó también que Fade lleva denunciando reiteradamente las dificultades y problemas que está sufriendo la industria asturiana, con una pérdida constante de competitividad que es más profunda en el caso de la industria básica. «Unas amenazas que generan un riesgo real de deslocalización y ponen en peligro el tejido empresarial que trabaja en torno a ella», alertó. El propio consejero de Industria, Enrique Fernández, reconoció en la Junta General que una compañía como Arcelor, que supone de forma directa el 12% del PIB asturiano, puede plantearse cerrar instalaciones en el Principado. Y a pesar de la gravedad de la situación, el líder empresarial percibe «un adormecimiento de la sociedad asturiana ante un problema de gran calado que puede tener graves consecuencias sobre el empleo y la riqueza de la región». Ante este letargo, a Feito le gustaría que todos los asturianos fueran partícipes de esta gravedad, «porque conjuntamente podremos exigir con más fuerza una solución que es urgente abordar». Ya en una entrevista en Canal 10, el presidente de Fade había defendido que los asturianos «tendríamos que poner el grito en el cielo» ante una transición que no está siendo justa y el agravamiento de la situación de las electrointensivas, encabezadas por Arcelor. Esa unidad en defensa del sector se plasmó, precisamente, en la Alianza por la Industria, cuyo primer documento, referido a la industria electrointensiva, fue suscrito por Fade, UGT y CC OO, además de todos los partidos políticos, menos Podemos, la Universidad de Oviedo y la Federación Asturiana de Concejos. Pero ahora UGT yCC OO dan un paso más con la protesta convocada, mientras que Fade ve con buenos ojos que la sociedad se movilice.

