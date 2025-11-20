El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Entrega de los Premios Quini, la gran fiesta del fútbol asturiano
Los premiados, junto a la presidenta de Fade María Calvo. Arnaldo García

Fade entrega sus galardones anuales a Izertis, Alvargonzález y la Ópera de Oviedo

Desde las 18.30 horas la patronal asturiana recnocerá el talento, la innovación y el compromiso con Asturias

E. C.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:55

Comenta

La Fade entrega en Gijón sus premios anuales que reconocen el talento, la innovación y el compromiso con Asturias. En esta serán Izertis, Alvargonzález S.A. y la Ópera de Oviedo, por ser «tres referentes que simbolizan la capacidad, la visión y el arraigo del tejido empresarial y cultural asturiano».

La compañía tecnológica Izertis ha sido reconocida como Empresa de Asturias 2025. Tras su reciente salida al mercado continuo, la firma ha consolidado su presencia en más de 25 países, manteniendo siempre su identidad y su vínculo con Asturias. El Premio a la Trayectoria Empresarial se concede a Alvargonzález S.A., una de las compañías familiares más representativas de la historia económica de Asturias.

Además, por primera vez, el jurado otorga un reconocimiento honorífico a una entidad no empresarial: la Ópera de Oviedo. Este galardón pone en valor el papel de la cultura como motor económico y social.

La vicepresidenta del gobierno, Gimena Llamedo, y la presidenta de Fade, María Calvo encabezan la nutrida representación del ámbito empresarial, institucional y social de la región que celebrará el talento, la excelencia y la capacidad de quienes impulsan el futuro de Asturias.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  2. 2 La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: cinco puertos requieren cadenas y Pajares, cerrado a camiones
  3. 3 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  6. 6 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  7. 7 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  8. 8 La predicción de la vidente Benita Joao: este es el número que va a ganar El Gordo de la Lotería de Navidad 2025
  9. 9 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias
  10. 10 Juzgan a un hombre de 60 años por besar a dos niños durante una fiesta de la espuma en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Fade entrega sus galardones anuales a Izertis, Alvargonzález y la Ópera de Oviedo