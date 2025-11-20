Fade entrega sus galardones anuales a Izertis, Alvargonzález y la Ópera de Oviedo Desde las 18.30 horas la patronal asturiana recnocerá el talento, la innovación y el compromiso con Asturias

E. C. Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:55 | Actualizado 19:02h. Comenta Compartir

La Fade entrega en Gijón sus premios anuales que reconocen el talento, la innovación y el compromiso con Asturias. En esta serán Izertis, Alvargonzález S.A. y la Ópera de Oviedo, por ser «tres referentes que simbolizan la capacidad, la visión y el arraigo del tejido empresarial y cultural asturiano».

La compañía tecnológica Izertis ha sido reconocida como Empresa de Asturias 2025. Tras su reciente salida al mercado continuo, la firma ha consolidado su presencia en más de 25 países, manteniendo siempre su identidad y su vínculo con Asturias. El Premio a la Trayectoria Empresarial se concede a Alvargonzález S.A., una de las compañías familiares más representativas de la historia económica de Asturias.

Además, por primera vez, el jurado otorga un reconocimiento honorífico a una entidad no empresarial: la Ópera de Oviedo. Este galardón pone en valor el papel de la cultura como motor económico y social.

La vicepresidenta del gobierno, Gimena Llamedo, y la presidenta de Fade, María Calvo encabezan la nutrida representación del ámbito empresarial, institucional y social de la región que celebrará el talento, la excelencia y la capacidad de quienes impulsan el futuro de Asturias.