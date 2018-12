Fade exige al Gobierno central que aborde «en serio» la descarbonización Belarmino Feito. / PABLO LORENZANA Feito critica el Ministerio de Transición Ecológica no ha presentado ni «un solo proyecto alternativo para la industria asturiana» PALOMA LAMADRID Gijón Jueves, 27 diciembre 2018, 22:01

«Siempre esperamos soluciones, pero de momento no ha cambiado nada». Esta fue la deducción que extrajo el presidente de la FederaciónAsturiana de Empresarios (Fade), Belarmino Feito, de la reunión mantenida el miércoles entre la ministra para la TransiciónEcológica, Teresa Ribera, y los presidentes de Asturias, Castilla y León y Aragón. «La conclusión que podemos sacar es que, de alguna manera, se pretende dejar en manos de las industrias eléctricas la regeneración en las regiones afectadas y ese no es el camino de la transición justa», subrayó Feito en la reunión anual de socios de Compromiso Asturias Siglo XXI, celebrada en Oviedo. Así las cosas,Feito instó a Ribera y su equipo a «abordar el tema en serio, si es que lo quieren hacer, porque yo de momento no veo que se estén adoptando soluciones de verdad desde el ministerio».

A su juicio, hasta ahora, el Gobierno simplemente ha realizado anuncios, «unas veces en una dirección y otras en otra», pero no ha puesto sobre la mesa solución alguna. «Empezamos a ver las consecuencias y lo peor está por venir», alertó. Porque la transición justa no está encauzada, puesto que no está ajustada a las circunstancias de las regiones, añadió Feito. «En este caso, el territorio más damnificado es Asturias y la industria asturiana. De momento, no hemos escuchado un solo plan para la industria asturiana alternativo a lo que se plantea. Y creo que es lo primero que habría que hacer», subrayó el presidente de Fade.

Feito también aludió específicamente al problema al que se enfrentan las empresas electrointensivas, cuyas máximas representantes en Asturias son Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc, aunque no las únicas. Certificó Feito que hay «preocupación por la incertidumbre que se está generando» y recordó que se trata de multinacionales, por lo que la amenaza de la deslocalización acecha. Sobre Arcelor, que ha aprobado un ERE temporal para 1.624 trabajadores de sus dos factorías asturianas, indicó que «la disminución de pedidos puede tener mucho que ver con la falta de competitividad».