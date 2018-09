Ulacia, optimista sobre la negociación del nuevo convenio del metal A. F. El presidente de Femental subraya que continuará el diálogo y ante la amenaza de huelga advierte de que «no me gusta negociar con ultimátum» EUROPA PRESS Lunes, 17 septiembre 2018, 17:42

El presidente de Femetal, Guillermo Ulacia, ha apostado este lunes en Gijón por el «diálogo permanente» y se ha mostrado optimista a la hora de dar con la fórmula satisfactoria para ambas partes dentro de la negociación del convenio colectivo de las empresas del metal que se está llevando a cabo. «No me gusta negociar con ultimátum», ha dejado claro, no obstante, ante la amenaza de los sindicatos de ir a la huelga si no se pacta una subida salarial del 3% y el mantenimiento de la antigüedad. Así lo ha señalado, en respuesta a los medios de comunicación, tras su participación en la asamblea extraordinaria de Femetal en su sede gijonesa.

Ha apuntado, asimismo, que se sigue negociando y, de hecho, esta semana van a volver a reunirse. Ha enfatizado, también, que llevan ya bastantes reuniones, si bien ha reconocido que tal parece que están encallados en determinar el tipo fijo y variable. Ha recordado, a este respecto, que desde Femetal habían sugerido adecuar las estructuras salariales a los nuevos tiempos del siglo XXI, que deberían reconocer el esfuerzo individual y colectivo, no solo el número de años.

Eso no quiere decir, según Ulacia, que Femetal no reconozca la antigüedad, sino que se mantendrán los compromisos de esta, pero se verá el nuevo modelo a implantar. Ha incidido, además, en que a nivel nacional ya se está haciendo en la mayoría de convenios y a nivel internacional ya se hizo hace muchos años.

Respecto a su nuevo mandato, ha adelantado que se marca como reto el conseguir que la pequeña y mediana empresa del metal asturiano «siga creciendo». Algo que prevé lograr a través de seguir potenciando el cluster de MetalIndustry a través de influir en las políticas y programas de crecimiento que consideren las necesidades de estas, también conectándolas al programa 'Cosmen Horizonte 2020« y sin olvidar contar con un plan Investigación, ciencia e innovación que cumpla » de una vez por todas« con las necesidades de las pymes.

Para Ulacia, este crecimiento de las pymes encaja «perfectamente» con la negociación del convenio colectivo. A su juicio, el crecimiento no es en sí no es el objetivo, sino el medio para que empleo cualificado permanezca. Ha recalcado que las pymes son las que más empleo han generado. En este sentido, ha incidido en que disponer de empleo cualificado y tener la flexibilidad suficiente para adaptarse a las variaciones del mercado, son vitales para tener un estado de bienestar competitivo.