Formarse para acompañar: un posgrado pionero que aborda la soledad en las personas mayores

El posgrado en Atención a Personas en Situación de Soledad, coorganizado por la Fundación »la Caixa» y la Universidad de Vic, capacita a profesionales para intervenir de forma empática y personalizada

A.G.

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:34

La vejez es una etapa vital marcada por cambios profundos y pérdidas que, en ciertas ocasiones, conlleva un sentimiento de soledad difícil de reconocer y ... aún más de afrontar. Para los profesionales del ámbito social y sanitario, entender las raíces de esta soledad resulta esencial para intervenir y abordarla de manera integral. Con este objetivo, la Fundación »la Caixa» ha creado el posgrado en Atención a Personas en Situación de Soledad de la Universidad de Vic (UVic-UCC), una formación online pionera: es la primera que aborda la soledad desde una perspectiva global y multidisciplinar en lengua española.

