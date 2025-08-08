Formarse para acompañar: un posgrado pionero que aborda la soledad en las personas mayores

La vejez es una etapa vital marcada por cambios profundos y pérdidas que, en ciertas ocasiones, conlleva un sentimiento de soledad difícil de reconocer y ... aún más de afrontar. Para los profesionales del ámbito social y sanitario, entender las raíces de esta soledad resulta esencial para intervenir y abordarla de manera integral. Con este objetivo, la Fundación »la Caixa» ha creado el posgrado en Atención a Personas en Situación de Soledad de la Universidad de Vic (UVic-UCC), una formación online pionera: es la primera que aborda la soledad desde una perspectiva global y multidisciplinar en lengua española.

Este posgrado nace en respuesta a una problemática cada vez más visible: la soledad en las personas mayores no solo tiene consecuencias en la salud física y emocional, sino que revela también profundas desigualdades sociales. Según Laura Coll Planas, doctora en Salud Pública y coordinadora académica del curso, «la soledad no es tanto un problema de salud como un problema de justicia social porque está desigualmente distribuida». A su juicio, comprender las causas estructurales —como la pobreza o la falta de espacios de encuentro en las ciudades— resulta clave para transformar las intervenciones.

Además del enfoque académico, el programa impulsa una transformación en la mirada de los profesionales que lo cursan. El plan de estudios se estructura en tres niveles que reflejan la complejidad de la experiencia de la soledad: el vínculo con uno mismo, las relaciones sociales y el sentido de pertenencia a una comunidad. «Digamos que se organiza en tres niveles: yo conmigo mismo, con los otros y con el mundo», resume Coll.

La formación pone también especial atención en los aspectos emocionales y en la necesidad de romper con los estigmas que aún pesan sobre la soledad y la salud mental. Elena Fernández Gamarra, psicóloga, gerontóloga y también coordinadora académica del posgrado, afirma: «Llevamos mal el compartir nuestra vulnerabilidad y, a veces, no queremos reconocer nuestra situación por no hacer sufrir a los demás».

Desde su experiencia en el programa Siempre Acompañados de la Fundación »la Caixa», Fernández insiste en la importancia de empoderar a las personas: «Cuando nos empoderamos, sentimos que tenemos más control sobre nuestra vida. No hay que negar su sufrimiento, sino ayudarles a generar mecanismos internos y externos para poder gestionarlo».

La intervención va más allá del plano individual. El trabajo comunitario es uno de los pilares de esta estrategia. «Ayudamos a las personas mayores a crear una red comunitaria para que puedan restablecer sus relaciones y vivirlas de forma más significativa», añade Fernández.

Profesionales especializados en la soledad

Este posgrado, —la primera formación en español de esta categoría dedicada a la soledad— está dirigido a profesionales de ámbitos diversos: desde técnicos de intervención directa hasta responsables de políticas públicas, y cuenta con el respaldo de referentes como Xavier Gómez Batiste, experto en cuidados paliativos, director científico del programa para la Atención a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación »la Caixa y Javier Yanguas, especialista en modelos de atención a mayores. Su experiencia garantiza un enfoque integral y riguroso.

Los testimonios de antiguos alumnos confirman el impacto transformador del programa. Gonzalo Toscano, técnico de proyectos sociales en la Fundación Albihar, destaca cómo la formación ha ampliado su comprensión del fenómeno: «Me ha permitido profundizar en las causas que generan la soledad y descubrir herramientas que desconocía». Isabel Moreno, directora de la misma entidad, coincide: «Ahora me siento más cerca del trabajo de mi equipo y creo que puedo apoyarlos de un modo más profundo».

Uno de los aprendizajes fundamentales es que no hay una única forma de vivir —ni de abordar— la soledad. Mercè Castellà, técnica de intervención en Cruz Roja Tàrrega y alumna del posgrado, lo explica con claridad: «Cada persona vive la soledad de forma única, con su propia historia, necesidades y preferencias. Es precisamente a través de la práctica y del acompañamiento personalizado como se descubren las formas más efectivas y humanas de intervenir».

En este sentido, el reto que plantea la doctora Coll va en doble dirección. Por un lado, lograr una atención personalizada, que conecte recursos y servicios para ofrecer la ayuda adecuada a cada persona. Por otro, fomentar entornos sociales que favorezcan vínculos significativos y reduzcan el aislamiento. «La soledad está en todas partes», concluye Fernández, «por eso, cuantos más conocimientos tengamos sobre ella, más capaces seremos de identificarla y acompañarla desde una intervención respetuosa y empática».