Francisco Blanco no acude a la comisión de los cursos al «no recibir notificación» El exconsejero Francisco Blanco, el día que presentó su renuncia. / EFE El exconsejero de Empleo reconoce que no tendría «mayor problema» en declarar, pero que nadie se puso en contacto con él «por ningún medio» Ó. PANDIELLO OVIEDO. Miércoles, 23 enero 2019, 02:40

Estaba citado a las 19 horas, pero al no acudir a comparecer, la comisión de investigación de los cursos de formación tuvo que terminar de forma prematura. El exconsejero socialista de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, no acudió a la Junta no por rebeldía o por oposición a la comisión. Fue, simplemente, porque «no se me notificó en ningún momento de las últimas semanas» que esta citado a comparacer en la comisión que investiga la gestión de los fondos de formación, según explicó ayer a este periódico.

«No me llegó ninguna notificación. Quizás porque me cambié de domicilio, pero tampoco se pusieron en contacto conmigo por otros medios», explicó tras el final de la comisión. Blanco, asimismo, confirmó que no tiene «ningún problema» en comparecer en la comisión siempre y cuando se lo notifiquen. Contestará, asimismo, a cualquier pregunta que le realicen los diputados «sin mayor problema». Además de comparecer en calidad de ex consejero de Empleo, Industria y Turismo, también estaba citado por la Junta en calidad de expresidente del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa). Francisco Blanco dimitió de su cargo de consejero el 25 de mayo de 2017 por discrepancias con otros miembros del Gobierno, sobre todo de la Consejería de Hacienda.

Sí acudieron ayer con normalidad los tres declarantes que le precedían en la sesión de ayer: Paula Valero, experta en industrias artesanales y diputada de Podemos; Alejandro Blanco Urízar, director de Transformación Digital de Seresco, ex responsable de Formación de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y vocal del Consejo Rector del Sepepa, y Antonio Arias Rodríguez, síndico de cuentas.

Este último refrendó durante su comparecencia que, después de realizar un extenso informe sobre la gestión de los fondos formativos en 2009, la Sindicatura de Cuentas puede defender que «los cursos se habían hecho y estaban de acuerdo a la legalidad». «No había irregularidad posible aplicable al Sepepa o a CC OO. Todos cumplieron limpiamente con su tarea», explicó durante una de sus últimas intervenciones.

Sus explicacione se remitieron, en buena medida, a las que la Sindicatura ya realizó en 2013 en el Parlamento asturiano. El informe, según apuntó, se refería al ejercicio de 2009 y abarcaba los 11 millones de euros gestionados por el Sepepa. Esos fondos se resumen en 667 cursos impartidos y 88 entidades beneficiarias de las subvenciones. La muestra a la que accedió la Sindicatura fue de 26 acciones formativas que abarcaron cerca de un millón de euros. Se analizó el desempeño de cinco fundaciones, cuatro asociaciones, dos sindicatos y una federación de empresarios.

«No se detectaron debilidades de control, los controles funcionaron. Además, intervienen auditorías de todas las partes y de ahí se dice que incluso hay exceso de control para que todo el mundo pueda asegurar que ha hecho sus deberes», explicó durante la comisión.

La Sindicatura, sin embargo, sí que pone el foco sobre la subcontratación, un método para ofrecer los cursos que, si bien es legal, hace más difícil comprobar de manera exhaustiva que los gastos declarados se corresponden con la realidad. «Lo que pedimos es que la subcontratación total fuera cambiada porque impedía comprobar el destino final de las ayudas», sostuvo Arias.

En este sentido, el síndico también quiso descartar que la subcontratación signifique de manera forzosa una evasión de fondos públicos. «No podríamos establecer esa traslación entre subcontratación y fraude. El problema de esta práctica es que se agrupan varias prestaciones en una sola factura. En vez que venga ya todo detallado te lo unifican, lo que tampoco significa que en la factura no se describan las cosas», concluyó.

Hoy, Jaime Rabanal

Acuden hoy a la comisión varios declarantes. Destaca Jaime Rabanal, exconsejero de Economía y Hacienda del Principado y exgerente del HUCA y José Luis Álvarez, exdirector del Sepepa. También participarán a lo largo de la tarde Mónica Menéndez, administradora de Infastur y exmiembro de la Comisión Ejecutiva de UGT-Asturias y Susana Mangas Uría, abogada de UGT.