Así funcionan las subastas de coches embargados

Existen otras alternativas para adquirir vehículos de segunda mano además de los concesionarios, como es el caso de las subastas de coches Jueves, 6 junio 2019, 10:52

Las subastas de vehículos embargados son una de las opciones menos habituales de adquirir un coche usado, en parte por el gran desconocimiento que existe sobre este método. Los vehículos disponibles en subastas públicas suelen ofrecer ofertas muy jugosas para cualquier particular, ya que en ocasiones alcanzan hasta la mitad de su precio habitual de venta.

Las subastas de coches suelen estar organizadas por distintos organismos y administraciones. Algunas habituales se desarrollan en Ayuntamientos, dependencias de las Comunidades Autónomas, Ministerios como el de Empleo y Seguridad Social, hasta la misma Agencia Tributaria. Gracias a Internet podrás tener acceso a estas sesiones en las que se subastan vehículos de decomisos policiales o coches del Parque Móvil del Estado.

Además de estos lugares habituales de pujas, también existe la opción de subastas online a través de portales web. En este caso, las plataformas virtuales impiden comprobar desde un primer momento la calidad del vehículo en persona, dejando todo apostado al número y calidad de fotos disponibles. Estas pujas suelen extenderse más en el tiempo que las subastas habituales, por lo que existe más margen para meditar la decisión de compra.

Los vehículos que van a ser subastados no deberían contar con multas o penalizaciones sin liquidar. En caso de que un particular esté interesado en cerciorarse de este hecho, podría consultarlo previo pago en la DGT con su servicio de Informe de matrículas. Una circunstancia más difícil de comprobar antes de pujar por vehículo es si cuenta con daños ocultos a primera vista para el potencial comprador. Algunos de estos coches no han estado provistos de un seguro de coche o han permanecido mucho tiempo aparcados sin ningún cuidado, lo que puede influir en su estado.

Por lo general, se recomienda asistir al lugar de la subasta en los días previos a su celebración y comprobar si existe la posibilidad de analizar in situ el vehículo que te interese. En estas pujas, los vehículos han sido sometidos a un chequeo básico a nivel mecánico y reparaciones pertinentes si se da el caso. Con los coches embargados no existe posibilidad de devolución, garantía ni réplica: es la doble cara de la moneda. Los precios resultan muy atractivos, pero no tendrás posibilidad de devolver si no te satisface su adquisición.

La mejor recomendación es informarse bien del procedimiento específico de subasta en cada institución y estar preparado para acometer este proceso. Al no tener una amplia promoción de los vehículos en puja, puede llegar a resultar un gran ahorro y acierto el adquirir un coche a través de este procedimiento. Se deberá prestar especial atención a la procedencia de cada vehículo embargado, ya que cada uno de ellos presentará particularidades distintas: un coche decomisado por la policía no será lo mismo que otro embargado por una entidad bancaria.