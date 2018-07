Gemma González: ¿Qué documentos y autorizaciones necesitan los menores para viajar?

Inmersos en plena temporada estival, las vacaciones de verano con los hijos suelen ser una fuente recurrente de problemas entre los padres separados que no siempre se ponen de acuerdo PUBLIRREPORTAJE Martes, 17 julio 2018, 12:57

Hablamos con Gemma González Calvo, experta en derecho matrimonial sobre los derechos y obligaciones de ambas partes. Fundadora de GMC Abogados, despacho especializado en el Derecho de Familia y abogada de la Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias, Gemma es además mediadora familiar, criminóloga y detective privado.

-En caso de divorcio… ¿Es necesaria la autorización del ex para viajar con el hijo menor?

Los viajes dentro del territorio nacional no deberían suponer ningún tipo de problema pues en el caso de separación entre los padres no es necesario el consentimiento del otro para realizar ningún desplazamiento, ni siquiera en avión. Excepto que conste lo contrario en la sentencia o en el convenio regulador firmado. Lo que si es necesario en algunos casos es el DNI o Pasaporte.

-Pero si el padre o madre no quiere entregar el DNI del niño para evitar que viaje, ¿qué se puede hacer? ¿No sirve con el Libro de Familia?

Entonces a quien lo retenga, hay que requerirle judicialmente para que cumpla con su obligación de entregar al niño tanto con ese documento como con la tarjeta sanitaria. Desde el despacho recomendamos siempre solicitar un duplicado del Libro de Familia para dejar en casa y ello a pesar de que no sirve para todo tipo de desplazamientos. Por ejemplo, en el avión no se acepta. Desafortunadamente, de la tarjeta sanitaria no es posible obtenerlo.

-¿No podría viajar entonces con el pasaporte?

Sí, pero para la obtención del pasaporte es necesaria la firma tanto del padre como de la madre. Si alguno de los dos se niega a prestar su consentimiento, el otro puede iniciar un procedimiento de discrepancias en el ejercicio de la patria potestad para que cada parte exponga sus motivos.

En ese caso, el juez dará la facultad a uno de los dos padres para decidir sobre la obtención del mismo. Si opta por el padre que desea la obtención del mismo, el otro está obligado a prestar su consentimiento. Si tampoco lo hace, su voluntad puede ser suplida por el juez.

-¿Y qué ocurre cuando los niños viajan al extranjero sin la compañía de ninguno de sus padres? ¿Es necesario algún otro documento?

La respuesta es SI. Además de la identificación correspondiente que tiene que llevar el menor en el viaje (DNI o pasaporte), es necesaria la firma tanto del padre como de la madre ante la Policía o Guardia Civil de su lugar de residencia, se trata de un documento en el que autorizan el viaje de su hijo.

En el mismo debe constar: el país al que viaja, las fechas (aunque sean aproximadas) de salida y regreso y los datos de la persona adulta responsable del menor en el viaje. Y todo ello acompañado del Libro de Familia y el DNI de los padres.

-¿Esto solo en el caso de hijos de padres divorciados?

No, ese documento que hay que firmar ante la Guardia Civil o Policía es necesario si los niños viajan sin ninguno de sus padres. Independientemente de que estén separados o no.

-¿Tiene algún coste ese trámite?

No, el formulario se puede obtener en la misma oficina donde se solicita y es gratuito pero hay que tener en cuenta que solo tiene una validez de 30 días naturales.