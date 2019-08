El Gobierno central participa en la búsqueda de un socio industrial para Duro Felguera Trabajadores, a las puertas de la sede de Duro Felguera en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. / JOAQUÍN PAÑEDA El Ministerio de Industria «apoya», además, a la firma asturiana en la obtención de avales y en el desarrollo de proyectos internacionales LAURA CASTRO GIJÓN. Viernes, 30 agosto 2019, 04:19

El Gobierno central y el Principado trabajan de manera conjunta para dar buscar alternativas que subsanen la crisis financiera de Duro Felguera. «Cualquier solución a los problemas que implican a esta empresa se aborda en coordinación con el Ministerio de Industria», explicaron ayer fuentes del Ejecutivo autonómico. No es la primera vez que ambos gobiernos trabajan en equipo para solventar una crisis. «Ocurrió con las plantas de Alcoa, al requerir la intervención de ambas administraciones, tanto por la complejidad de los problemas como por la necesidad de definir soluciones efectivas», añadieron. No obstante, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ya remarcó el pasado miércoles que la crisis con la planta aluminera de Avilés «no se parece en absoluto» a la situación que está viviendo ahora la ingeniería asturiana.

Duro Felguera se concentra ahora en hallar un socio industrial, a través de la consultora holandesa YGroup Companies -la misma que colaboró en la resolución de los conflictos de Alcoa, General Electric y Cemex-, que le ayude a superar «cuanto antes» sus problemas financieros a la vez que trata de negociar con la banca. No obstante, la situación en el seno de la compañía es tensa y prueba de ello es el consejo de administración celebrado esta semana, en el que se hizo palpable el crítico momento que vive la ingeniería asturiana. A pesar de ello, desde el Principado inciden en que hay alternativas para superar esta crisis. «El Ministerio está apoyando en la búsqueda del socio, en la obtención de avales y en el desarrollo de proyectos internacionales», concretaron las fuentes consultadas por este diario.

La compañía tiene un peso importante en la región, no solo por la cantidad de trabajadores que a los que da empleo de manera directa, unos 1.500, sino también por el tejido empresarial que mueve a través de proveedores y también de su propio accionariado, donde hay compañías asturianas como TSK y otras entidades como Indumentaria Pueri, la sociedad de inversiones de la familia Domínguez, propietaria de la firma de ropa infantil Mayoral, además del fondo de pensiones noruego Norges Bank, que participa también en el accionariado de Liberbank.

El objetivo del Principado y del Gobierno central ahora, tal y como incidió el consejero de Industria esta semana, es «tratar de colaborar con Duro para que supere sus dificultades y lo haga manteniendo su naturaleza industrial y sus raíces asturianas». No obstante, a pesar de que la situación de la empresa requiere medidas urgentes, la consultora YGroup pide tiempo para poder «avanzar en el proceso» y, aunque desde el grupo asturiano no descartan ningún tipo de socio, la firma holandesa sí que ha dejado claro que su cometido, por el momento, es encontrar un compañero con un claro carácter industrial, por lo que no tendrán en cuenta las ofertas provenientes de fondos financieros o de inversión. Además, debe ser una firma «solvente y con capacidad de inversión» para tratar de dibujar un plan de negocio que dé estabilidad y un futuro a largo plazo a Duro Felguera.

Hasta ahora, la consultora ya ha mantenido algunos contactos incipientes con potenciales compañías interesadas, tanto nacionales como internacionales, pero aún es pronto para determinar la relevancia de estos tanteos.