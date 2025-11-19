El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gallinas en una granja ecológica de Bilbao. M. López

El Gobierno abre la puerta a intervenir el precio de los huevos tras dispararse por la gripe aviar

Este alimento básico de la cesta de la compra se encareció un 22% en octubre en España, el doble que en la media de la UE

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:45

La crisis de la gripe aviar en España, que ha obligado al Ministerio de Agricultura a decretar el confinamiento de aves de cría a todas ... las granjas del país, ha provocado que el precio de los huevos se dispare hasta niveles históricos. El Gobierno está evaluando si es necesario tomar medidas de contención como se hizo con los precios del aceite de oliva cuando empezó a desbocarse. Así lo confirmó este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la sesión de control en el Congreso, que explicó que el precio está subiendo por varios factores, entre ellos la situación sanitaria derivada de la gripe aviar, por la que se han tenido que sacrificar alrededor del 5% de las gallinas en España.

