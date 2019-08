El Gobierno exige a la UE que imponga de «forma urgente» un arancel medioambiental Adrián Barbón muestra a Reyes Maroto un ejemplar de la Constitución. / MARIO ROJAS Barbón insta a Europa a aplicar el fondo de 4.000 millones de euros previsto para ayudar a las regiones más afectadas por la descarbonización LAURA CASTRO GIJÓN. Miércoles, 7 agosto 2019, 04:24

El Gobierno central, el Principado y la gran industria asturiana alinean posiciones en torno al arancel medioambiental. La coincidencia es «plena» decía ayer la ministra de Industria, Reyes Maroto. Empresas como Arcelor llevan tiempo reclamando a la UE que tome medidas para proteger a su industria, que tiene que afrontar costes medioambientales que sus competidores no, lo que les sitúa en una posición de clara desventaja. «Es importante que el arancel se incorpore de forma urgente a la agenda de la Unión Europea», incidía la ministra al término de una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, en Oviedo.

No es la primera vez que el Gobierno de España pone sobre la mesa esta cuestión. La ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ya transmitió este reclamo por carta en varias ocasiones a Miguel Arias Cañete, comisario de Energía, y a Pierre Moscovici, comisario de Finanzas. Sin embargo, la UE era reticente a aplicarlo por si levantaba ampollas en la Organización Mundial del Comercio (OMC), envuelta en la guerra arancelaria entre EE UU y China. Aunque parece que la postura del Ejecutivo comunitario empieza a girar a favor de aplicar el arancel, lo cierto es que aún no se ha llegado a un consenso en esta cuestión y empresas como Arcelor se han visto obligadas a imponer recortes en su producción para hacer frente al lastre competitivo fruto, en gran medida también, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Un conflicto, que según Maroto, «afecta porque nuestra economía está cada vez más abierta al mundo, pero lo hace en menor medida que a otros países». La ministra defendió la necesidad de apostar por el sistema multilateral vigente, pues son reglas comerciales que «permiten más empleo y crecimiento económico».

En general, la reunión de ayer entre Maroto y Barbón -a la que asistió también el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández- estuvo marcada por la difícil situación que atraviesa la industria de la comunidad. «Asturias necesita más oportunidades en la industria», dijo la ministra. Y eso pasa por imponer un arancel medioambiental, pero también por minimizar el impacto de la descarbonización, reducir la tarifa energética y ser capaces de atraer nuevos inversores y proyectos.

Sobre la transición energética, Maroto recordó que el Gobierno ha adjudicado ya 100 millones de euros para financiar 73 proyectos en las cuencas mineras, que están ahora en fase de redacción técnica, y otros 33,6 millones de euros del Plan Reindus destinados a la puesta en marcha de 12 iniciativas (cuatro en Gijón, dos en Oviedo, tres en Llanera y tres más en Avilés, Mieres y Navia). Además, la Unión Europea, recordó Barbón, quiere poner en marcha un fondo de 4.000 millones de euros. «Es necesario que se aplique», sentenció el presidente del Principado, quien espera que Asturias pueda captar parte de ese fondo a través de organismos como el Idepa.

El Gobierno central también ha dado pasos, defendió la ministra, para abaratar los costes energéticos y recordó que se han concedido ya 175 millones de euros de las compensaciones del CO2 y otros 200 millones en las subastas de interrumpibilidad. No olvida, no obstante, la relevancia que cobra la aprobación del estatuto para las electrointensivas, cuyo borrador ya está listo y cuenta con las sugerencias de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y de la Comisión Europea, pero que no puede aprobarse por estar el Gobierno en funciones. Por ello, aprovechó la ministra su visita a Asturias para recordar que es necesario contar con un Gobierno «plenamente operativo» en España, que «dé respuesta a los desafíos del país». «En cuanto se configure el Gobierno -añadió Maroto- el estatuto será uno de los primeros asuntos a llevar al Consejo de Ministros».

En su anterior visita a Asturias, Maroto inauguró junto al expresidente del Principado Javier Fernández una oficina para la reindustrialización de la región. Inicialmente se había creado para solventar la crisis de Alcoa y favorecer la búsqueda de inversores, pero según explicó ayer la ministra, ahora continúa «operativa» y cuenta con recursos humanos del Ministerio de Industria que evalúan y analizan nuevos proyectos junto al personal de la Administración asturiana. «Es una interlocución directa entre el Gobierno y el Principado que permitirá buscar nuevos proyectos para la región y también atajar futuras crisis industriales», aclaró Maroto.

Encuentro en septiembre

La ministra de Industria tuvo también un encuentro ayer con el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Belarmino Feito, quien aseguró tener muchas esperanzas en la interlocución entre Barbón y el Gobierno central. Fue una conversación breve que sirvió para fijar una nueva reunión para la defensa de la industria asturiana, ya en septiembre, a tres bandas: Belarmino Feito, Reyes Maroto y Adrián Barbón. El presidente de Fade destacó «la sensibilidad» mostrada por Maroto respecto al problema industrial de la región.