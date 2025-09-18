Aena inyectará casi 13.000 millones a los aeropuertos españoles en un plan inversor récord

La inversión en la red de aeropuertos españoles ascenderá a 12.900 millones de euros en el periodo 2027-2031, casi cinco veces más que ... en el plan anterior, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el aeropuerto de Alicante/Elche este jueves. El ministro de Transportes, Óscar Puente -también presente en el acto-, aseguró que este plan de inversiones de Aena permitirá que España siga manteniendo las tarifas aeroportuarias «más competitivas de Europa».

Durante la presentación el ministro y exalcalde Valladolid subrayó que las tasas de Aena no son «nada caprichoso», sino que se definen anualmente mediante «fórmulas matemáticas» supervisadas por la CNMC, un organismo independiente. «Quiero subrayar y reiterar mi compromiso (...) de compaginar el ambicioso plan de inversiones que hoy anunciamos con la preservación de la alta competitividad de las tasas aeroportuarias españolas», afirmó el ministro, mostrándose seguro de que seguirán siendo las más bajas de Europa en el próximo lustro. Esta reivindicación fue claramente dirigida a Ryanair, la aerolínea de bajo coste que recientemente ha anunciado su salida de varios aeropuertos regionales españoles por las «elevadas tasas de Aena».

Sánchez -quien ha presentado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) 2027-2031- ha anunciado la inversión de 1.000 millones de euros en el aeropuerto de Alicante-Elche, en concreto en la antigua terminal y la nueva pista de rodaje, entre otras actuaciones. Estas obras permitirán aumentar el tránsito de aviones y evitar el colapso del aeródromo provincial. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo obvia la construcción de la segunda pista en este aeropuerto.

El Gobierno invertirá 13.000 millones de euros en toda España, frente a los más de 2.000 millones del anterior plan, según ha explicado Sánchez. Las inversiones llegarán «a todos los aeropuertos españoles», pero aún no se han detallado los desembolsos por cada uno de ellos. En el aeropuerto de Madrid-Barajas sí se ha concretado -porque algunas de las obras ya están en marcha- que la inversión alcanzará los 4.000 millones, y en el de Barcelona-El Prat se conoció hace unas semanas que Aena invertiría unos 3.200 millones para su renovación y ampliación.

Desplome en Bolsa

En concreto, el DORA III contempla una inversión total de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 se corresponden con inversiones reguladas y el resto con actuaciones asociadas a la actividad comercial.

La previsión a nivel nacional es que 320 millones de pasajeros pasen por los aeropuertos de la red de Aena este año, un récord tras el de 2024. Sánchez ha afirmado que, según varias estimaciones, una mejora del 10% de la conectividad aérea puede llegar a aumentar el producto interior bruto (PIB) de España per cápita en un 0,5%.

El plan inversor no ha sido bien visto en el mercado, y las acciones de Aena se desplomaban cerca de un 5% en torno a las 13 horas y se situaba como el valor que más caía del Ibex en la media sesión de este jueves. Sus títulos cotizan a 23,40 euros a media tarde.