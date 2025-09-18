El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los ministros Puente y Morant, y el resto de la comitiva, a su llegada al aeropuerto de Alicante-Elche Shootori

Aena inyectará casi 13.000 millones a los aeropuertos españoles en un plan inversor récord

El presidente Sánchez garantiza que el plan de Aena mantendrá las tarifas aeroportuarias «más competitivas de Europa»

José Vicente Pérez Pardo / Edurne Martínez

Alicante / Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:07

La inversión en la red de aeropuertos españoles ascenderá a 12.900 millones de euros en el periodo 2027-2031, casi cinco veces más que ... en el plan anterior, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el aeropuerto de Alicante/Elche este jueves. El ministro de Transportes, Óscar Puente -también presente en el acto-, aseguró que este plan de inversiones de Aena permitirá que España siga manteniendo las tarifas aeroportuarias «más competitivas de Europa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  2. 2 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  3. 3 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  4. 4

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  5. 5

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  8. 8 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  9. 9 La Universidad de Oviedo publica su última lista de admitidos: estas son las carreras con las notas más altas
  10. 10 El cierre de los centros de estética Bedda afectará a clientes y empleados en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Aena inyectará casi 13.000 millones a los aeropuertos españoles en un plan inversor récord

Aena inyectará casi 13.000 millones a los aeropuertos españoles en un plan inversor récord