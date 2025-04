El Gobierno prorroga los ERTE hasta septiembre y tres meses el paro para autónomos

lucía palacios Viernes, 26 de junio 2020, 03:44 Comenta Compartir

Fumata blanca a una nueva prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre. Tras semanas de intensas negociaciones, sindicatos y patronal dieron su respaldo al Gobierno para la nueva norma que regulará los expedientes de suspensión de empleo para los próximos tres meses, el mismo periodo durante el cual se mantendrá la prestación por cese de actividad para los autónomos.

El Ejecutivo no quería legislar sin el apoyo de los agentes sociales y lo ha conseguido 'in extremis', cuando quedaban apenas tres días laborables para que se extinguieran las condiciones de los ERTE por fuerza mayor y a un día de su aprobación en un Consejo de Ministros extraordinario, que se celebrará hoy. El mensaje que quieren lanzar es el de una nueva victoria del diálogo social precisamente en uno de los momentos más difíciles para la economía. «Los trabajadores y empresarios pueden estar hoy un poco más tranquilos», afirmó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la presentación del acuerdo social.

El Gobierno se ha visto obligado a mejorar sustancialmente su propuesta inicial y ha puesto encima de la mesa hasta cinco documentos distintos en los últimos días, el último de ellos ayer mismo, que recoge ya las principales exigencias que le hacían sindicatos y patronal, con matices. Si el visto bueno de UGT y CC OO se daba por seguro, mucho más difícil ha sido lograr el respaldo de CEOE y Cepyme, que llegó a primera hora de la tarde de ayer. Las organizaciones mostraron su «apoyo unánime» al nuevo documento, al considerar que presenta «importantes avances», según el comunicado enviado.

Sin embargo, advirtieron de que seguirán trabajando para que en septiembre se aborde el último trimestre del año, ya que el Gobierno deja la puerta abierta a una prórroga. El Real Decreto recoge otra de las exigencias de los agentes sociales: mantener la comisión tripartita para hacer un seguimiento ante la ampliación de las ayudas en otoño.

Las otras dos grandes novedades que incorpora la última propuesta son permitir que las empresas que ahora están en ERTE de fuerza mayor total lo mantengan durante los próximos tres meses, aunque con un porcentaje de exoneración menor al actual, y ofrecer la posibilidad de que en caso de un nuevo rebrote las compañías que tengan que volver a cerrar puedan acogerse a un ERTE de fuerza mayor con mejores condiciones. Además, la nueva norma incluye ahora a los ERTE por causas económicas (ETOP), que tienen el mismo tratamiento favorable que los de fuerza mayor parciales, pero con el mismo esquema de premiar la vuelta a la actividad. La reducción de cuotas oscila entre el 25% y el 60%. El de los ETOP es «el esquema al que queremos aspirar a partir de octubre», según indicó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien cuantificó entre 10.000 y 11.000 millones de euros la factura en concepto de exoneraciones de marzo a septiembre.

Si las ayudas a las empresas disminuyen en los próximos tres meses y se mantienen las condiciones (no despidos ni contrataciones, cero dividendos, etc.), los trabajadores, por su parte, continúan con los mismo derechos: todos los afectados cobrarán el paro aunque no tenga el periodo de cotización suficiente y este periodo hasta el 30 de septiembre no contará para futuras prestaciones (hasta el 31 de diciembre en el caso de los fijos discontinuos).

Autónomos de temporada

A semejanza de los ERTE, la prestación por cese de actividad se prorrogará hasta el 30 de septiembre. La gran novedad es que ahora se incluye a los autónomos de temporada, aquellos que trabajan solo unos meses al año, como los feriantes, que se quedaron fuera de esta ayuda al no estar inscritos en la Seguridad Social. Podrán acogerse a esta prestación con carácter retroactivo desde junio, es decir, por cuatro meses. Además, los más de 1,4 millones de beneficiarios podrán mantener la exoneración del 100% de la cuota en julio, del 50% en agosto y del 25% en septiembre.