El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. EP

El Gobierno simplifica las reformas pactadas con Bruselas y renuncia a 60.000 millones en préstamos

El Ejecutivo modifica algunos de los hitos necesarios para desbloquear los 25.000 millones que restan de ayudas directas de fondos europeos

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:25

Comenta

La debilidad parlamentaria y la fragmentación política en España se deja notar en el plan de recuperación que da acceso a los fondos europeos. El ... Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva adenda al documento en la que el Gobierno simplifica sus compromisos con Bruselas, tras renunciar de forma oficial a buena parte de los fondos que iban a llegar en forma de crédito. ¿El objetivo? Centrarse en los hitos que pueden desbloquear los 25.000 millones que quedan por recibir en ayudas directas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Jorge Martínez, de Ilegales, y el rock español queda huérfano
  2. 2 El pueblo más pequeño de España con administración de lotería está en Asturias y quiere dar el Gordo
  3. 3 Barbón, entre los siete presidentes autonómicos que tienen decidido ya subirse el sueldo por esta razón
  4. 4 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  5. 5 Fallece Teresita Fernández, docente del colegio Blancanieves de Gijón
  6. 6

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  7. 7 El Real Oviedo se interesa por la cesión del bético Pablo García
  8. 8

    Cirugías y consultas suspendidas y agendas cerradas: así trata de contrarrestar el Sespa la huelga de los médicos en Asturias
  9. 9

    La federación vecinal de Gijón reclama expropiar el suelo de Quirón junto al hospital de Cabueñes
  10. 10 Oviedo despide a Armantina Quintana, histórica «hostelera de raza» y madre del concejal Alfredo Quintana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gobierno simplifica las reformas pactadas con Bruselas y renuncia a 60.000 millones en préstamos

El Gobierno simplifica las reformas pactadas con Bruselas y renuncia a 60.000 millones en préstamos