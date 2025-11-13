El Grupo Tekpolio adquiere la empresa asturiana Cristal Norte

El grupo vasco Tekpolio ha adquirido la empresa asturiana Cristal Norte, con sede en Gijón y especializada en soluciones estéticas adaptadas a diversas aplicaciones como ... barandillas, puertas correderas y cierres de terrazas. La operación forma parte de la estrategia de expansión nacional e internacional de Tekpolio y ha contado con la colaboración de la Cámara de Comercio de Oviedo, según explicaron este jueves las empresas mediante un comunicado. Fundado en 2017, Tekpolio es un grupo familiar con un enfoque de inversión a largo plazo en sectores clave como la industria, la energía, la infraestructura y la tecnología. Con una gestión flexible y adaptativa, busca identificar oportunidades de inversión tanto en fases iniciales como de alto crecimiento, con especial interés en áreas vinculadas a la transición ecológica y la sostenibilidad.

Por su parte, Cristal Norte –ubicada en el polígono industrial de Lloreda– «se ha posicionado como un líder en el norte de España en el uso de estas tecnologías avanzadas para el sector». En términos financieros, la compañía ha experimentado una evolución positiva, con una facturación de diez millones de euros en 2023 y un ebitda (beneficio antes de impuestos) de dos millones. La adquisición realizada por Tekpolio «reforzará su posición en el sector industrial y da continuidad a su hoja de ruta con empresas que cuentan con un gran potencial de consolidación en mercados clave». A su vez, el grupo continuará impulsando su estrategia de expansión, enfocándose en apoyar el crecimiento y la innovación de sus compañías participadas.

Fundada en 1990, «el hoy de Cristal Norte no se puede entender sin sus inicios modestos», señala la empresa en su página web. Un proyecto que, «con el esfuerzo y dedicación de un gran equipo humano, consiguió crecer y ser hoy una empresa referente en el sector vidriero, llegando a ser el único fabricante de la tecnología del doble acristalamiento Climalit y Climalit Plus en Asturias», remarca. Todo ello gracias al «esfuerzo de su personal y a la incorporación continua de los últimos avances técnicos e informáticos».