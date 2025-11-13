El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fábrica de Cristal Norte, en el polígono industrial de Lloreda, en Gijón. E. C.

El Grupo Tekpolio adquiere la empresa asturiana Cristal Norte

La firma con sede en Gijón, que factura diez millones anuales, está especializada en soluciones estéticas para puertas y cierres

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:56

Comenta

El grupo vasco Tekpolio ha adquirido la empresa asturiana Cristal Norte, con sede en Gijón y especializada en soluciones estéticas adaptadas a diversas aplicaciones como ... barandillas, puertas correderas y cierres de terrazas. La operación forma parte de la estrategia de expansión nacional e internacional de Tekpolio y ha contado con la colaboración de la Cámara de Comercio de Oviedo, según explicaron este jueves las empresas mediante un comunicado. Fundado en 2017, Tekpolio es un grupo familiar con un enfoque de inversión a largo plazo en sectores clave como la industria, la energía, la infraestructura y la tecnología. Con una gestión flexible y adaptativa, busca identificar oportunidades de inversión tanto en fases iniciales como de alto crecimiento, con especial interés en áreas vinculadas a la transición ecológica y la sostenibilidad.

