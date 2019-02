Iberdrola sustituirá la producción de la térmica de Lada por plantas solares Instalaciones de la central térmica de Lada. / J. M. PARDO Sánchez Galán asegura que el casi centenar de personas que trabajan en las instalaciones de Langreo serán recolocadas dentro de la compañía PALOMA LAMADRID Gijón Martes, 26 febrero 2019, 21:27

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, anunció este martes en Londres que la producción de las térmicas de Lada (Langreo) y Velilla (Palencia) será sustituida por plantas solares fotovoltaicas. «Esas dos pequeñas centrales de carbón», como se refirió a ellas, cerrarán «en los próximos meses» y darán paso a incrementar el negocio 'verde' de la compañía eléctrica, uno de sus objetivos estratégicos. Iberdrola está pendiente de que el Gobierno central autorice el desmantelamiento de ambas instalaciones. La única razón que podría esgrimir el Ejecutivo para denegar la clausura es la inseguridad del suministro, en caso de que el informe elaborado por Red Eléctrica así lo dictamine.

No obstante, Iberdrola no realizó las inversiones estipuladas por la Unión Europea para reducir las emisiones contaminantes. Por tanto, ambas centrales están condenadas a echar el cierre, como muy tarde, en junio de 2020. Sánchez Galán no especificó en qué lugares se iban a abrir esas nuevas plantas solares que sustituirán a las de Lada y Velilla, pero sí aclaró que los trabajadores serían recolocados en otras instalaciones de la compañía.

En el caso de la central langreana, alrededor de noventa personas trabajan de forma directa en la planta, además de otras cincuenta que lo hacen indirectamente. El presidente de Iberdrola realizó estas declaraciones durante el 'Capital Markets Day', que se celebró ayer en la capital británica. En dicho foro, anunció que la empresa disparará sus inversiones en España hasta los 8.000 millones de euros hasta 2022, lo que supone un incremento del 40% con respecto a los más de 5.700 millones de euros del plan anterior, según la actualización de las perspectivas estratégicas 2018-2022 del grupo presentada en Londres. De este esfuerzo inversor de la energética, más de la mitad –unos 4.200 millones de euros– se destinarán a renovables con el objetivo de liderar la transición energética en el país. No obstante, para ello la compañía reclama consolidar un marco normativo a largo plazo que «aporte certidumbre y estabilidad a las inversiones».

Triplicar la potencia

En concreto, Iberdrola prevé desarrollar en España al menos 10.000 nuevos megavatios (MW) solares y eólicos para 2030, lo que supone casi triplicar su potencia actual en el país con estas dos tecnologías. Para 2022, además, la empresa ya habrá puesto en marcha 3.000 nuevos MW renovables en el país, un 52% más que su capacidad eólica y solar actual. A día de hoy, la compañía ya cuenta con más de 700 MW en construcción, 2.500 MW en desarrollo y una cartera superior a los 7.000 MW. Asimismo, Galán destacó que, con este plan, el grupo energético acelera sus inversiones en España y «da un fuerte impulso a la transición hacia una economía baja en carbono».

En lo que respecta al dividendo, incrementará la retribución al accionista en línea con los resultados, con mínimos anuales crecientes que llegarán a un suelo de cuarenta céntimos brutos por acción en 2022. Así, Iberdrola prevé destinar un total de 12.500 millones de euros a este objetivo.