El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EP

El gasto nunca es suficiente

Por ahora no se contemplan nuevas subidas de impuestos, pero se olvidan del acomodo de los tipos impositivos a la inflación

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

La señora Montero, enfundada en su disfraz de Ministra y apoyada en las nuevas previsiones de crecimiento nominal, nos presenta un horizonte de recaudación absolutamente ... fastuoso. Se deshará pronto del vestido, en cuanto se ponga el gorro de candidata para cumplir con la ardua tarea de asumir unas elecciones que perderá, pero, en todo caso, siempre es mejor enfrentarse al futuro con la caja bien repleta y esta de los ingresos fiscales está a rebosar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  2. 2

    Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos
  3. 3 Óscar y Anilson, de 32 y 42 años, las víctimas del accidente minero en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  4. 4 Es oficial: primera persona en el mundo que muere tras contraer gripe aviar H5N5
  5. 5 El Ayuntamiento de Gijón aprobará en diciembre «la mayor oferta pública de empleo de su historia», con 79 plazas
  6. 6 Vandalizan la peana de la Pitufa karateca que da la bienvenida a Pola de Siero
  7. 7

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  8. 8 Un plan para que el cupo de los médicos de Familia en Asturias no sobrepase los 1.500 pacientes
  9. 9 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  10. 10 Los técnicos de la empresa atribuyen el accidente en la mina de Cangas del Narcea a «un hundimiento fortuito por causa geológica»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El gasto nunca es suficiente

El gasto nunca es suficiente