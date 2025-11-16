El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La inistra de Hacienda, María Jesús Montero. EP

La trampa saducea

María Jesús Montero, con su gorro de ministra, presentará la senda del gasto, que es el primer paso para aprobar los presupuestos más negados de la historia.

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Los saduceos fueron una secta famosa y vilipendiada por sus habituales conexiones con los invasores (griegos y romanos) que acogían a las capas altas de ... la sociedad judía de la época (siglo I AC) y que no creían en la inmortalidad del alma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón
  5. 5 Cinco incendios en la zona centro y oriente mantienen a Asturias en fase de alerta
  6. 6 Alerta alimentaria por la presencia de toxina estafilocócica en un queso Cabrales
  7. 7 Los médicos mantienen su lucha en Asturias: «No podemos seguir con guardias obligatorias de 24 horas y jornadas sin límite»
  8. 8 Cinco incendios en la zona centro y oriente mantienen a Asturias en fase de alerta
  9. 9 Una persona resulta herida al incendiarse una cuadra en Cangas de Onís
  10. 10 Aumentan las conductas de riesgo vinculadas a la salud mental en los centros educativos asturianos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La trampa saducea

La trampa saducea