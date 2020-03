La UE impulsará una alianza por el hidrógeno verde en la que Asturias parte bien posicionada Instalaciones de la regasificadora de ElMusel, propiedad de la compañía Enagás. Damián arienza Bruselas presenta hoy su nueva estrategia industrial, que tendrá como principales ejes la transición energética y la digitalización NOELIA ERAUSQUIN Martes, 10 marzo 2020, 04:05

La Comisión Europea presentará hoy su nueva estrategia industrial, un plan ambicioso con el objetivo de mejorar la competitividad del sector comunitario frente a sus rivales de otros países, como China o EE UU, a la vez que se cumplen las metas de reducción de emisiones. La descarbonización y la digitalización serán los dos grandes ejes en los que se asiente esta hoja de ruta. Y, en el primero de ellos, el hidrógeno verde tendrá un papel protagonista.

Bruselas apostará por este combustible para ayudar al transporte y a la industria pesada a cumplir con la neutralidad climática impulsando una alianza de distintos países para desarrollar la tecnología necesaria para que pueda ser económicamente viable. Asturias, que ya aparece en un Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI, en sus siglas en inglés) presentado a la Comisión, parte bien posicionada para recibir fondos, ya que es este mecanismo el que pretende utilizar la UE como medio potencial para invertir en el desarrollo del hidrógeno verde.

La Comisión apuesta por este gas como una tecnología vital, pero es consciente de que su producción mediante fuentes renovables está lejos de ser económicamente competitiva. De ahí que pretenda inyectar grandes cuantías económicas para facilitar su desarrollo.

Sin embargo, el camino para ello aún será largo y complejo. El objetivo de la UE es crear una alianza similar a la que existe en el caso de las baterías eléctricas, en la que distintas regiones han unido sus fuerzas para crear una cadena de valor industrial fuerte y, con ella, un «ecosistema paneuropeo» que permita avanzar en esta materia. La Comisión aprobó en diciembre un paquete de ayudas de Estado de 3.200 millones de euros para ello. Sin embargo, España se ha quedado fuera de esta alianza, en la que sí participan Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Suecia.

'Green Spider'

El IPCEI en el que se incluye a Asturias fue presentado a la Comisión por Enagás y la alemana Hydrogenious LOHC Technologies bajo el nombre de Green Spider (Araña Verde), en referencia a su carácter ecológico y su intención de tejer una red de producción y distribución de este gas a gran escala. En ella, Asturias se convertiría en polo para exportar hidrógeno verde hacia Holanda y Alemania. Además, aquí se produciría parte de ese gas, con la instalación de 200 MW de energías renovables (solar y eólica) para abastecer a una planta de electrólisis de 100 MW. En total, se plantea la posibilidad de movilizar 2.100 millones de euros y, de ellos, 400 en el Principado.

No obstante, se trata de un proyecto en fase embrionaria, de los nueve que ya se han presentado a la Comisión dentro de la estrategia Hidrógeno para la Acción Climática, que involucran a diferentes países y a compañías como Siemens, Michelin, Engie o Fluxys.

Por otro lado, también Enagás firmó un acuerdo con Ence, con planta en Navia, con el objetivo de aprovechar excedentes de biomasa para generar hidrógeno verde y gas natural sintético. Asimismo, suscribió otro convenio, en este caso con el Principado, para desarrollar proyectos con este combustible y también biometano.

La estrategia industrial que se presentará hoy incluye también el desarrollo de otros mecanismos que favorezcan la descarbonización y potenciar tecnologías como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la robótica, los ordenadores de alto rendimiento o las nanotecnologías. No obstante, a pesar de la ambición que pueda tener, aún necesitará el acuerdo del Parlamento y de los Estados miembros y la gran industria recuerda que desde 2005 ya se han presentado otras cuatro estrategias que no han servido para que el sector lidere el mercado mundial. El European Corporate Leaders Group, organización intersectorial en la que se integran gigantes como Iberdrola, Acciona, Unilever o Coca-Cola, ya ha advertido que lo que se conoce hasta ahora del plan de la Comisión no ofrece un apoyo sólido suficiente para que las industrias se descarbonicen.