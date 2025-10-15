Incendio en el horno alto 'B' de Arcelor en Gijón El fuego se debió a la quema de dos toberas. La instalación está operativa, aunque en «proceso de estabilización» desde su arranque hace más de dos semanas

Paloma Lamadrid Gijón Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:34 | Actualizado 14:52h.

Nuevo incidente en el horno alto 'B' de Arcelor, que ha sufrido varias averías desde su arranque, hace más de dos semanas, tras someterse a una parada para ejecutar tareas de mantenimiento. Este miércoles eran visibles las llamas a través de los chapines, piezas situadas en la parte superior de la instalación, ubicada en la planta de Gijón. Según explicaron fuentes de la multinacional a este periódico, el fuego se debió a la quema de dos toberas, conducto por donde se inyectan gases al horno alto. No obstante, no fue necesaria la intervención de los bomberos de la planta y ya se encuentra de nuevo operativo.

De hecho, el horno alto 'B' de Arcelor se encuentra en «proceso de estabilización». Según confirmó Arcelor, la instalación está «a media marcha» debido a varios incidentes registrados tras la reanudación de las operaciones. Fuentes sindicales explicaron que, al menos se registró un incendio y la perforación de una tobera, a lo que se suma ahora un nuevo incidente relacionado con estas conducciones. Todavía no hay previsión de fecha para que pueda funcionar al 100%.

Es vital que el horno alto 'B' vuelva a operar con normalidad, ya que en un futuro próximo tendrá que hacerlo en solitario, ante el cercano fin de la vida útil del 'A', en 2026 si no se acometen cuantiosas inversiones para mantenerlo activo. La dirección asturiana plantea que, al menos, se mantenga hasta que entre en funcionamiento la acería eléctrica de Gijón, hito que se calcula para el primer trimestre del próximo año.

No obstante, incluso cuando ya esté en marcha, serán necesarios entre seis meses y un año para homologar la producción. Antes de eso, a finales de diciembre de este año, parará el sínter 'B' por razones medioambientales. El 'A', por su parte, paró el domingo y lo hará durante 50 días para ser objeto de mejoras que le permita operar en solitario.

