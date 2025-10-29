Indra advierte a General Dynamics de que habla con más empresas sobre los programas en los que está interesada

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha confirmado este miércoles que ha recibido la propuesta de General Dynamics European Land Systems, ... la filial europea de la compañía norteamericana y propietaria de Santa Bárbara Sistemas, ligada a su posible participación en los programas de modernización militar denominados 'Sistema de Obús Autopropulsado (ATP) Cadenas' y 'Vehículos Lanza Puentes VLP Ruedas'.

«Es cierto que el director de Santa Bárbara me envió una propuesta (...) Estamos hablando con él y con otras empresas y tomaremos la mejor decisión que sea para Indra. En estos momentos, como no hemos acabado de tomar una decisión, seguimos trabajando», ha asegurado el directivo en conversación con la prensa en el marco del 'II Encuentro del ecosistema de la industria nacional de la defensa'.

En este contexto, cabe recordar que Indra se reunió la semana pasada con la armamentística alemana Rheinmetall, con amplias capacidades en el segmento de los vehículos blindados.

Preguntado al respecto sobre si Rheinmetall es una alternativa a la participación de General Dynamics en los mencionados programas, el directivo ha afirmado que la compañía alemana es una de las empresas con las que están hablando.

«Hay muchos proyectos europeos, no solamente son los proyectos españoles. No hay que perder de vista los proyectos europeos. Entonces, en función del interés global de Indra, tomaremos las decisiones con los diferentes 'partners' de cada proyecto. Que no tiene que ser ni con uno ni con otro, ni puede ser con todos. Nuestra labor es traccionar y, sobre todo, buscar las capacidades que no tenemos y que España como país debe conseguir en diferentes campos», ha añadido De los Mozos.

En esa línea, cabe destacar que General Dynamics posee una participación del 16,3% en Tess Defence, la compañía de blindados en la que también participan Sapa Placencia y EM&E y de la que Indra tomó el control de forma reciente.

Sin prisa por cerrar la fusión con Escribano

Por otro lado, De los Mozos ha señalado que la compañía «no tiene prisa» en cerrar la potencial fusión con EM&E, una operación que conlleva una serie de conflictos de interés debido a que el presidente de Indra, Ángel Escribano, es copropietario de EM&E junto a su hermano y presidente de EM&E, Javier Escribano (que también es consejero de Indra).

De hecho, la empresa creó una comisión específica para analizar esos conflictos de interés y se espera que emita un informe con sus conclusiones.

En ese sentido, en la tarde de este miércoles se reunirá el consejo de administración de Indra, si bien no se espera que el informe con las conclusiones de la comisión esté sobre la mesa.

«No tengo prisa en cerrarlo --en referencia a la fusión--. Yo creo que la fusión con Escribano nos genera tres elementos. Un ADN industrial que ellos tienen muy profundo y que puede acelerar nuestra transformación, competencias y también el conocimiento de ciertos mercados», ha agregado.

En ese sentido, cabe recordar que la semana pasada Javier Escribano descartó la posibilidad de vender EM&E en caso de que no salga adelante la fusión con Indra.

Además, en relación con el conflicto de interés que existe en la operación, ha señalado que para EM&E «no hay ningún plan B».

«No hay ningún plan B por parte de Escribano y decir: Si no me fusiono con Indra, vendemos la empresa. Nosotros no vamos ni a vender la empresa ni a irnos. Nosotros hemos venido para quedarnos y si nos fusionamos con Indra, nos quedaremos de accionistas. No nos vamos a ir ni vamos a hacer ninguna barrabasada. Primero porque no es nuestro objetivo y segundo porque sería una deslealtad total a todo lo que hemos creado hasta ahora», afirmó Javier Escribano.