Indra iniciará «las primeras operaciones» de los blindados 8x8 en El Tallerón antes de fin de año

Indra realizará «las primeras operaciones de vehículos 8x8» Dragón en El Tallerón «antes de que acabe el año». Así lo anunció el consejero delegado ... de la compañía, José Vicente de los Mozos, durante la presentación de los resultados correspondientes a los tres primeros trimestres. No avanzó más pero, según pudo saber este periódico, se refiere a la consecución de los permisos y certificaciones necesarias para iniciar la actividad. También queda rematar la adecuación de las instalaciones y finalizar la formación de los 156 antiguos trabajadores de Duro Felguera que ha subrogado Indra.

Estos se integran en la nueva filial Indra Land Vehicles, centrada en la fabricación de plataformas terrestres, a los que se sumarán cien ingenieros. El presidente de la multinacional, Ángel Escribano, detalló en una visita a Asturias en septiembre que la compañía espera cerrar «antes de fin de año» los contratos y comenzar así con la producción en un período de «entre seis y ocho meses». En esa misma línea, se mostró confiado en que la planta pueda estar en disposición de entregar los primeros vehículos en 2027.

Además, en El Tallerón se realizará el ensamblaje final de los 8x8 Dragón que ahora se efectúa en la fábrica de armas de Trubia, que gestiona Santa Bárbara Sistemas. La matriz propietaria de esta última, General Dynamics European Land Systems (GDELS), recibirá un máximo de 13 millones de euros por formar a los empleados de las instalaciones gijonesas para poder llevar a cabo estos trabajos bajo el paraguas de Tess Defence –consorcio del que forma parte junto a Sapa y Escribano y que lidera Indra–.

De los Mozos también hizo referencia a los retrasos que acumula el programa del 8x8 Dragón, que han derivado en la imposición de sanciones a Tess Defence y a un evidente malestar en el seno del Ministerio de Defensa. «Sobre el tema de los vehículos, nuestro compromiso con la ministra Robles fue de suministrar una división de 57 vehículos y llegar hasta 70 (este año). Y eso es lo que estamos trabajando», apuntó, al tiempo que dejó claro que esa es la responsabilidad que asumió no solo Indra, «sino también el resto de los socios que participan». Porque este es «un compromiso que deben adquirir las cuatro empresas, si bien desde junio Indra lidera Tess Defence (en referencia a la adquisición del control de la compañía)», subrayó.

En cuanto a las inversiones en El Tallerón, De los Mozos indicó que Indra invertirá cien millones de euros en los próximos dos años en sus instalaciones de Gijón, Vigo y Córdoba, a los que se sumarán otros 43 millones en una nueva fábrica en Kansas (Estados Unidos) dedicada a sus divisiones de negocio de tráfico aéreo y movilidad. En concreto, en las instalaciones de Gijón desembolsará 43 millones para adecuar el espacio y comprar maquinaria.

Cartera de pedidos

En cuanto a los resultados, durante los nueve primeros meses del ejercicio, Indra logró una cifra de negocio de 3.611 millones de euros, un 6,2% más que los 3.400 millones ingresados durante el mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, la cartera de pedidos de la compañía se disparó hasta los 9.512 millones de euros, un 34,9% más que los primeros nueve meses de 2024, gracias, especialmente a la consolidación de Tess Defence que aporta 1.476 millones.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Indra aseguró que todas sus divisiones, salvo movilidad, experimentaron este ejercicio «crecimientos de doble dígito». «Estamos consolidando un proyecto de empresa y de país, capaz de hacer frente a los desafíos, de movilizar a la industria y el sector tecnológico nacional, y de sumar talento en sectores críticos para nuestra seguridad», destacó Ángel Escribano.