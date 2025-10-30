El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El camión que realizó esta semana las pruebas de tráfico para el traslado de blindados desde El Tallerón. D. Arianza

Indra iniciará «las primeras operaciones» de los blindados 8x8 en El Tallerón antes de fin de año

De los Mozos confirma que el ensamblaje de estos vehículos se efectuará en la planta de Gijón en lugar de en la fábrica de Trubia

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:03

Indra realizará «las primeras operaciones de vehículos 8x8» Dragón en El Tallerón «antes de que acabe el año». Así lo anunció el consejero delegado ... de la compañía, José Vicente de los Mozos, durante la presentación de los resultados correspondientes a los tres primeros trimestres. No avanzó más pero, según pudo saber este periódico, se refiere a la consecución de los permisos y certificaciones necesarias para iniciar la actividad. También queda rematar la adecuación de las instalaciones y finalizar la formación de los 156 antiguos trabajadores de Duro Felguera que ha subrogado Indra.

