Indra prevé fabricar 32 vehículos lanzapuentes en El Tallerón con un diseño «100% español»

La previsión de Indra es que El Tallerón inicie las primeras operaciones relativos a los blindados 8x8 Dragón antes de que acabe el ... año. Será en las instalaciones gijonesas donde se lleve a cabo el ensamblaje de estos vehículos, pero no es el único encargo –este pertenece al consorcio Tess Defence, en el que también participan Santa Bárbara, Sapa y Escribano (EM&E)– que la compañía planea desarrollar en la planta adquirida el pasado julio a Duro Felguera. El contrato para fabricar 32 vehículos lanzapuentes que autorizó la pasada semana el Consejo de Ministros, por un importe superior a 315 millones de euros, se ejecutará en Gijón.

Esta es la previsión de la compañía que preside Ángel Escribano, que apuesta por una fabricación, un diseño y unos proveedores «100% españoles» e impulsar así los corredores industriales establecidos por el Gobierno, en especial los de la zona norte, la Ruta de la Plata y el Mediterráneo. El Tallerón, como ha señalado la firma en repetidas ocasiones, es el «centro neurálgico» de la nueva filial Indra Land Vehicles, dedicada a los vehículos terrestres. La empresa participada por el Estado recibió a mediados de octubre un préstamo público de 190 millones de euros a un tipo de interés del 0% para la prefinanciación de este programa de modernización militar.

No obstante, todavía tienen que concretarse los detalles de este contrato que negocia el Ministerio de Defensa con Indra, que es la contratista principal, como quedó establecido en el real decreto dictado por Industria que recoge la concesión de préstamos a la compañía. Según fuentes conocedoras de la operación, antes de que acabe el año deberán definirse el pliego de requisitos técnicos y el plan industrial.

Trabajo para El Tallerón

Así, Indrá decidirá en qué empresas se apoya para materializar el proyecto. La intención de la compañía es dar protagonismo a firmas españolas. De hecho, uno de los elementos en los que se hace hincapié desde la empresa es que la plantilla de El Tallerón adquirirá, además de carga de trabajo para los próximos años, experiencia en el desarrollo de un producto que hasta ahora no se fabricaba en el país, por lo que se presenta una buena oportunidad para la industria nacional.

El programa de lanzapuentes busca proveer al Ejército de Tierra de 32 blindados de este tipo para apoyar a las unidades dotadas con los 8x8 Dragón. Incluirá, además de la fabricación de los mismos, el mantenimiento y la modernización de los vehículos. El Gobierno considera que son «esenciales» para apoyar a las unidades de zapadores, que necesitan estar equipadas con unos medios específicos de franqueamiento para garantizar los apoyos, la movilidad y la protección a las unidades en territorio nacional y en zona de operaciones, así como para permitir el paso de recursos en beneficio de la población.

Para poner en contexto esta reafirmación de Indra en las capacidades de la industria española es necesario recordar la propuesta realizada por General Dynamics, la multinacional estadounidense propietaria de Santa Bárbara Sistemas –que gestiona la fábrica de armas de Trubia–, para colaborar en el programa de los lanzapuentes, al que aspiraba –al igual que en el del obús autopropulsado (ATP), que también coordina la firma semipública–.

A finales de octubre, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, señaló que no es la única empresa con la que mantienen conversaciones. Con el objetivo de facilitar esa colaboración, la pasada semana Santa Bárbara manifestó su acuerdo para trabajar junto con Gutmar en las instalaciones de esta empresa catalana –controlada por Lauria Partners y participada por Hyperion– para desarrollar de manera conjunta lanzapuentes «de fabricación nacional si, finalmente, la empresa adjudicataria –en alusión a Indra– del Plan Industrial de Modernización (PEM) opta por que el programa se desarrolle con tecnología española y se fabrique en España, en lugar de recurrir a proveedores extranjeros», explicó.

En este escenario, hay inquietud entre la plantilla de la fábrica de armas de Trubia por la pérdida de carga de trabajo, ya que a la no consecución de los programas de los lanzapuentes y el obús se suma que el ensamblaje de los 8x8 Dragón pasará a hacerse en El Tallerón próximamente.