El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Trabajadores de Indra en las instalaciones de El Tallerón. Jesús Manuel Pardo

Indra prevé fabricar 32 vehículos lanzapuentes en El Tallerón con un diseño «100% español»

El Gobierno autoriza la firma de un contrato de más de 315 millones que se concretará este año con la empresa, que es la contratista principal

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:57

Comenta

La previsión de Indra es que El Tallerón inicie las primeras operaciones relativos a los blindados 8x8 Dragón antes de que acabe el ... año. Será en las instalaciones gijonesas donde se lleve a cabo el ensamblaje de estos vehículos, pero no es el único encargo –este pertenece al consorcio Tess Defence, en el que también participan Santa Bárbara, Sapa y Escribano (EM&E)– que la compañía planea desarrollar en la planta adquirida el pasado julio a Duro Felguera. El contrato para fabricar 32 vehículos lanzapuentes que autorizó la pasada semana el Consejo de Ministros, por un importe superior a 315 millones de euros, se ejecutará en Gijón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los efectos de la tromba de agua en Avilés: calles anegadas, carreteras cortadas y parkings inundados
  2. 2 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  3. 3

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  4. 4 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  5. 5 Nuevos asaltos en viviendas: roban en cuatro chalés de Castiello
  6. 6 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  7. 7 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  8. 8

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  9. 9 El Sporting se encuentra un punto ante el Eibar
  10. 10 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Indra prevé fabricar 32 vehículos lanzapuentes en El Tallerón con un diseño «100% español»

Indra prevé fabricar 32 vehículos lanzapuentes en El Tallerón con un diseño «100% español»