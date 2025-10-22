El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente de Indra, Ángel Escribano (tercero por la izquierda), y el de Rheinmetall, Armin Papperger (cuarto), con directivos de ambas firmas. E. C.
Industria de defensa en Asturias

Indra «profundiza» en su colaboración con Rheinmetall para fabricar blindados en Gijón

Ambas multinacionales avanzan en su alianza para «dotar a Europa de autonomía estratégica en materia de defensa y soberanía tecnológica»

C. García-Oviés / J. A. González

GIJÓN.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:49

Comenta

Indra Group y Rheinmetall se reunieron ayer en Alemania para «profundizar en la colaboración en diversos proyectos, especialmente vinculados a plataformas terrestres», como las que ... se fabricarán en El Tallerón, en Gijón. El encuentro tuvo lugar durante una jornada de trabajo en la que estuvieron presentes, entre otros responsables de ambas organizaciones, el presidente de Indra, Ángel Escribano, y el CEO de Rheinmetall, Armin Papperger. Esa reunión, señaló la firma, estuvo enfocada en «avanzar en el objetivo de dotar a Europa de autonomía estratégica en materia de defensa y soberanía tecnológica».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  2. 2 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  3. 3 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  4. 4 Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo
  5. 5 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso
  6. 6 El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel
  7. 7 Byung-Chul Han: «Tengo la esperanza de que colapse el sistema neoliberal y además va a pasar pronto»
  8. 8 Juzgan al padre que violó a sus hija y que fingió su suicidio en Llanes
  9. 9 Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»
  10. 10

    Los sondeos en el paseo del Muro de San Lorenzo de Gijón comenzarán en noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Indra «profundiza» en su colaboración con Rheinmetall para fabricar blindados en Gijón

Indra «profundiza» en su colaboración con Rheinmetall para fabricar blindados en Gijón