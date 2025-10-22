Indra «profundiza» en su colaboración con Rheinmetall para fabricar blindados en Gijón

Indra Group y Rheinmetall se reunieron ayer en Alemania para «profundizar en la colaboración en diversos proyectos, especialmente vinculados a plataformas terrestres», como las que ... se fabricarán en El Tallerón, en Gijón. El encuentro tuvo lugar durante una jornada de trabajo en la que estuvieron presentes, entre otros responsables de ambas organizaciones, el presidente de Indra, Ángel Escribano, y el CEO de Rheinmetall, Armin Papperger. Esa reunión, señaló la firma, estuvo enfocada en «avanzar en el objetivo de dotar a Europa de autonomía estratégica en materia de defensa y soberanía tecnológica».

El encuentro, además, se produjo tras el memorando de entendimiento firmado en mayo por ambas compañías para establecer una «cooperación estratégica» en el ámbito de los proyectos de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas españolas. Este acto cobra especial relevancia tras haberse adjudicado Indra dos contratos del Ministerio de Defensa por 3.000 millones de euros para el desarrollo de plataformas terrestres. En concreto, con el programa de 'Fabricación Avanzada en Movilidad Terrestre Sostenible II, ATP Ruedas' y el de 'Fabricación Avanzada en Movilidad Terrestre Sostenible II, ATP Cadenas', destinados a modernizar los sistemas de artillería autopropulsada con 300 nuevas unidades.

Estos contratos suponen la confirmación de Indra como contratista principal del Ejército de Tierra en la fabricación de blindados, tras cerrar la compra de El Tallerón a Duro Felguera con el objetivo de convertirlo en una fábrica de plataformas terrestres bajo el paraguas de su nueva división: Indra Land Vehicles. No son, en todo caso, los únicos contratos que ha conseguido. La firma también se ha adjudicado la fabricación de 32 vehículos lanzapuentes sobre ruedas por 190 millones de euros.

Fusión con Escribano

Por otro lado, fuentes conocedoras de la integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) –la empresa familiar de Ángel Escribano y de su hermano Javier, consejero de Indra y, a su vez, presidente de EM&E–, prevén que se cerrará «antes de finales de año». No obstante, aclaran que nunca será «una absorción ni tampoco habrá desembolso monetario».

La operación encara su recta final a la espera del dictamen de la comisión 'ad hoc' creada a principios de verano para estudiar las posibles incompatibilidades. Las conclusiones finales llegarán, previsiblemente, en el consejo que se celebrará la próxima semana, fecha en la que también vence el mandato de la consejera independiente Belén Amatriain, quien a su vez preside la mesa que ha elaborado el dictamen de incompatibilidades.