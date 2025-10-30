El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jorge Julián Álvarez (Bayer), Miguel Rodrigo (IDAE), Rubén Hidalgo (CAPSA) Carmen Navarro (GECV), Carlos García (Faen) y Susana García. José Simal

La industria asturiana apuesta por la descarbonización para impulsar la competitividad

El consejero delegado de Bayer destaca en Avilés que la planta de Langreo es un «símbolo» para el sector, al unir sostenibilidad y productividad

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:51

El proceso de descarbonización no solo es ya irreversible, sino que además supone una ventaja estratégica para las empresas en una economía en la ... que cada vez es más importante contar con una energía limpia y competitiva, basada en la colaboración y en la apuesta por la innovación y la tecnología. Esa es una de las conclusiones que pudieron extraerse de la jornada celebrada ayer por Bayer y Ethic en el Centro Niemeyer de Avilés bajo el nombre de ‘La revolución made in Europe: colaboración, innovación y descarbonización’, y que reunió a representantes de la administración y de toda la cadena de valor de la industria, no solo de Asturias, sino también de otras partes de España.

