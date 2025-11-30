El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta de trabajadores de Windar, antes la sede de la Consejería de Industria, por el ERE aprobado. A. Piña

La industria asturiana encara el fin de año con una sangría de recortes en el empleo

Duro Felguera y Windar ya han ejecutado despidos, mientras que Ence y Telefónica negocian bajas y Nestlé anuncia un ajuste global

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

La complejidad e incertidumbre que empañan las economías mundiales tienen su repercusión en el ámbito local. Empresas de gran peso en Asturias han iniciado o ... planean hacerlo en un futuro cercano recortes de plantilla con el objetivo de mantener su competitividad o, en la peor de las coyunturas, de sobrevivir. Los casos son muy diferentes entre sí, pero comparten la destrucción de empleo en la región en su estrategia. El ajuste más numeroso es el expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado por Duro Felguera que supone la pérdida de 180 trabajadores hasta el 30 de junio de 2026. Hasta el momento, se ha ido aproximadamente la mitad, con una indemnización de 25 días por año trabajado hasta 14 mensualidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  2. 2 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  4. 4 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés
  5. 5 Más de 3.000 médicos para 717 plazas fijas en la sanidad pública asturiana: «Esta es una oposición muy potente»
  6. 6 Gelabert minimiza la crisis del Sporting
  7. 7

    «Mi hijo lleva meses sin dormir y necesita que le hagan pruebas»
  8. 8 Bustamante lo da todo en su concierto en el Gijón Arena
  9. 9

    Sergio Helguera, pastelero de Gijón: «Estoy centrado en la reapertura, pero me veo en el futuro en un concurso nacional»
  10. 10

    Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La industria asturiana encara el fin de año con una sangría de recortes en el empleo

La industria asturiana encara el fin de año con una sangría de recortes en el empleo