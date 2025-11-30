La industria asturiana encara el fin de año con una sangría de recortes en el empleo

La complejidad e incertidumbre que empañan las economías mundiales tienen su repercusión en el ámbito local. Empresas de gran peso en Asturias han iniciado o ... planean hacerlo en un futuro cercano recortes de plantilla con el objetivo de mantener su competitividad o, en la peor de las coyunturas, de sobrevivir. Los casos son muy diferentes entre sí, pero comparten la destrucción de empleo en la región en su estrategia. El ajuste más numeroso es el expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado por Duro Felguera que supone la pérdida de 180 trabajadores hasta el 30 de junio de 2026. Hasta el momento, se ha ido aproximadamente la mitad, con una indemnización de 25 días por año trabajado hasta 14 mensualidades.

Además, hay 53 salidas pendientes en otros países por contratos y actividades que terminan y el cierre de delegaciones. El plan de reestructuración de la ingeniería asturiana, diseñado a raíz de su entrada en preconcurso de acreedores, prevé que Duro Felguera se quede con la mitad de trabajadores a finales de este año, es decir, con unos 500 de los 1.005 que había a cierre de julio. La plantilla de la centenaria compañía también se ha visto mermada por la venta, a finales de octubre, de diez contratos de la filial Operaciones y Montajes a la empresa Serveo, que incluyó la subrogación de casi 200 trabajadores; así como por los 156 que pasaron en julio a formar parte de las filas de Indra con la compra de las instalaciones de El Tallerón.

También Windar adelgazó su capital humano recientemente con el recorte acometido en su filial Windar Wind Services. Hace un mes, 23 trabajadores fueron despedidos, frente a los 70 que planteaba de manera inicial el grupo avilesino, que justificó la medida por la complicada situación del sector de los fabricantes de estructuras para la energía eólica. La falta de apoyo estatal en Estados Unidos para continuar con la política de creación de grandes parques marinos que había comenzó en estos últimos años ha hecho caer en picado uno de los principales mercados en los que operaba Windar gracias a su alianza con Navantia e Iberdrola. Tampoco en el mar Báltico, otro de los lugares de importancia en estos últimos años para la firma, están cerrándose nuevos contratos.

Así las cosas, todas las empresas del grupo se encuentran en dificultades, por lo que se ha aplicado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a las plantillas. No obstante, Windar confía en recuperar a principios del próximo año su carga de trabajo, una vez que empiecen a resolverse las licitaciones internacionales para la construcción de nuevas plataformas para la generación de energía eólica marina en las que actualmente participa.

También Arcelor tiene desplegado el ERTE que estará vigente hasta el 31 de diciembre. Los motivos, en este caso, no están más allá de nuestras fronteras, sino en el seno de las propias plantas asturianas. Se debe a la avería del horno alto 'B', que permanece inactivo desde hace más de dos meses –primero, por trabajos de mantenimiento y, luego, por la sucesión de problemas para su arranque–, y a las paradas en el área de decapado y en el sínter 'A' por obras de mejora.

Despido colectivo en Ence

En otro sector, el papelero, también se negocian recortes. Ence y los sindicatos abordan la salida de entre 25 y 29 trabajadores de la planta de Navia mediante prejubilaciones y bajas incentivadas. Pero hasta ahora no ha habido acuerdo y, si no se alcanza en la última reunión, fijada para el próximo jueves, la compañía amenaza con iniciar el proceso para aprobar un ERE. El objetivo de la empresa y los sindicatos es llegar a un pacto para facilitar las salidas de manera que no sean traumáticas. No obstante, Ence ya hizo pública su intención de acometer un despido colectivo a finales de octubre, cuando presentó el Plan de Eficiencia y Competitividad 2025-2027. Sobre la mesa, están 97 salidas de los 400 empleados que trabajan en la biofábrica asturiana.

También hay una negociación abierta en Teléfonica, de ámbito nacional y que afectará a 6.088 personas. En Asturias, los sindicatos calculan que podría haber alrededor de 90 damnificados de las 165 personas que trabajan en la región en Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, tres de las siete filiales que estarán afectadas por el ERE anunciado por la compañía, ya que las otras cuatro no cuentan con plantilla en el Principado.

Por su parte, Nestlé anunció en octubre una reducción de plantilla global de unos 16.000 empleos durante los próximos dos años. Cuenta con dos centros de trabajo en Asturias: una fábrica en Sevares (Piloña) especializada en la producción de leches infantiles y con una plantilla de 170 personas y otra en Gijón, bajo la marca de alimentación Litoral, en la que trabaja casi un centenar de personas.