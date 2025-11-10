La industria asturiana pide impulsar la Formación Profesional ante la falta de personal especializado

El 92% de las empresas considera que el mayor desafío en relación con el talento es la escasez de profesionales en áreas especializadas, según se ... desprende de la segunda edición del barómetro 'Necesidades de Talento en Asturias', presentada este lunes en la sede de Fade, en Oviedo, por Compromiso Asturias XXI. «Las empresas industriales necesitan más trabajadores y eso lo puede facilitar la Formación Profesional, que está muy demandada en Asturias y en España», aseguró José Canseco, socio coordinador del barómetro. No obstante, remarcó que «hace falta por parte de la administración, de la universidad y del sistema educativo, mayor capacidad de absorber esa demanda existente, porque es una formación muy operativa en la que casi todo el mundo tiene trabajo antes de salir de ella».

Del informe se desprende que la región tiene retos estructurales en varios sectores. Las empresas tecnológicas reclaman profesionales cualificados capaces de impulsar la digitalización y la innovación, mientras que la industria pesada, uno de los motores tradicionales del Principado, afronta «grandes dificultades» para incorporar personal especializado. A ello se suma una escasez creciente de profesionales de oficio, un problema que se agrava por la falta de vocación entre los jóvenes. Ante esta situación, las empresas sugieren también atraer talento extranjero, especialmente de Sudamérica.

Entre los perfiles más difíciles de cubrir actualmente en el mercado laboral asturiano destacan los vinculados a la ingeniería y la técnica, especialmente en áreas como los procesos metalúrgicos, el desarrollo industrial y las tecnologías de la información. También existe una alta demanda de profesionales de IT y del ámbito digital, tanto para el mantenimiento de sistemas como para la transformación tecnológica de las empresas. En el terreno comercial, las compañías buscan vendedores y desarrolladores con formación técnica.

Por otro lado, el estudio recoge las dificultades que hay para encontrar abogados senior con experiencia especializada, así como personal de conducción y técnicos de mantenimiento en el sector del transporte y la logística. Por último, las empresas reconocen la carencia de jóvenes talentos con dominio de inglés y otros idiomas, una habilidad cada vez más determinante para competir en mercados internacionales.

Reyes Ceñal, directora de Compromiso Asturias XXI, defendió que la elaboración del barómetro es útil «tanto para las propias empresas, que aprenden unas de otras, como para las personas que se quieren emplear y para las administraciones públicas, que tienen que poner en marcha políticas que mejoren la Formación Profesional o la relación entre empresas y universidad»

Mejorar los salarios

El informe señala varios ejes prioritarios para mejorar la atracción y retención de talento en Asturias. El documento destaca la necesidad de ofrecer mayores oportunidades de crecimiento dentro de las empresas y garantizar salarios competitivos, equilibrando la remuneración con la conciliación entre la vida laboral y personal. En cuanto a infraestructura y comunicación, subraya la importancia de mejorar las conexiones con otras provincias y con el exterior y de asegurar que todas las localidades dispongan de los medios necesarios para una alta calidad de vida.

Por su parte, Juan Acuña, director de Telecable y MásOrange en Asturias, incidió en la importancia de acuerdos como el que la empresa de telecomunicaciones mantiene con la Universidad de Oviedo para incorporar a jóvenes con perfiles técnicos y remarcó que «hay que poner mucho enfoque en las empresas y en su tamaño y en el marco institucional, político y de transporte». «Si queremos personas que trabajen entre Madrid y Asturias, hay que dar facilidades», argumentó.

Tamara Campa, directora de Gestión de Personas de Caja Rural de Asturias, defendió que «el talento no se retiene, se acompaña y se cuida» y añadió que la región tiene «excelente calidad de vida, potencial formativo, potencial empresarial y talento humano», por lo que «hay que crear entornos donde la gente elija quedarse». En ese contexto, Roberto Rodríguez, presidente de PFS Grupo, pidió situar «la gestión de personas como un tema central y crítico para las organizaciones».

El barómetro también pone el foco en la necesidad de reforzar la formación mediante titulaciones superiores en ámbitos estratégicos como IT y big data. Por otro lado, plantea crear un mayor polo industrial y de servicios que facilite el crecimiento profesional y potenciar la implantación de empresas tecnológicas. Además, se propone ofrecer incentivos fiscales, revisar la carga impositiva para hacer la región más atractiva, impulsar políticas de teletrabajo y desarrollar programas de fijación de talento orientados a la retención a largo plazo.