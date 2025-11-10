El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Roberto Rodríguez, Reyes Ceñal, Tamara Campa y Juan Acuña, durante la presentación del barómetro, ayer, en la sede de Fade en Oviedo. Mario Rojas

La industria asturiana pide impulsar la Formación Profesional ante la falta de personal especializado

Las empresas reclaman mejores infraestructuras para atraer talento de otras regiones, según el barómetro publicado por Compromiso Asturias XXI

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

El 92% de las empresas considera que el mayor desafío en relación con el talento es la escasez de profesionales en áreas especializadas, según se ... desprende de la segunda edición del barómetro 'Necesidades de Talento en Asturias', presentada este lunes en la sede de Fade, en Oviedo, por Compromiso Asturias XXI. «Las empresas industriales necesitan más trabajadores y eso lo puede facilitar la Formación Profesional, que está muy demandada en Asturias y en España», aseguró José Canseco, socio coordinador del barómetro. No obstante, remarcó que «hace falta por parte de la administración, de la universidad y del sistema educativo, mayor capacidad de absorber esa demanda existente, porque es una formación muy operativa en la que casi todo el mundo tiene trabajo antes de salir de ella».

