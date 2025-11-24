La industria asturiana tiene bloqueados más de 25 millones de inversiones en cogeneración

El desplome de la cogeneración en Asturias es apabullante. En seis años, se ha perdido el 82% de la energía generada mediante este sistema ... que permite obtener electricidad y calor útil al mismo tiempo. Así, del 4% que representaba en el 'mix' eléctrico regional en 2019 ha pasado al 1% en 2025, un 82% menos (de 359 GWh a 66). Si atendemos al número de plantas, de las 26 que hay en la región solo ocho vierten a la red actualmente, con una potencia de 27 MW de los 75 instalados en total.

Son datos facilitados a este periódico por la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), que dirige el asturiano Javier Rodríguez. Este desplome no solo se traduce en pérdida de eficiencia, sino de inversiones. En concreto, más de 25 millones de euros, según la estimación de la patronal del sector.

Este dinero está congelado porque las empresas están a la espera de que se promulgue el nuevo marco de operación y, tras él, el anuncio y fechas planificadas para convocar las subastas de 1.200 MW de potencia, con la que la cogeneración espera movilizar más de 1.300 millones de euros de inversión en España por parte de 82 compañías. En el caso de Asturias, Acogen estima que «hay más de cinco plantas con 25 MW que podrían concurrir a las próximas subastas», que movilizarían esa millonaria inversión anteriormente mencionada. Las otras dos –con una potencia de ocho MW–, sin embargo, agotarán su vida útil retributiva entre 2025 y 2027 y «se verán obligadas a parar si no se habilita un marco de continuidad y renovación».

Las subastas del Ministerio para la Transición Ecológica para adjudicar 1.200 MW acumulan cuatro años de retraso

Después de que la tramitación del marco inversor finalizara en 2021, las subastas para repartir la producción urgen especialmente a las plantas que se aproximan al final de su vida útil y que no han podido ejecutar sus proyectos de inversión precisamente por el retraso acumulado. En el Principado, esta problemática afecta, sobre todo, a compañías del sector lechero. El motivo es que aún quedan cogeneraciones de fuel y las empresas necesitan conocer el marco para invertir y así transformarse para pasar a utilizar gas en la generación de energía y prepararse para funcionar con hidrógeno renovable en un futuro, cuando esta tecnología esté más madura y tenga precios más competitivos. Los equipamientos de cogeneración en la región están localizados, sobre todo, en empresas del sector alimentario, químico y sanitario –Ilas-Reny Picot, Central Lechera, Nestlé, Ence, Química del Nalón, el Hospital Nuestra Señora de Covadonga, de Oviedo...–, pero la mayor parte están inactivos.

Estas compañías llevan años preparándose con sus planes de inversión para que, tan pronto como los marcos para operar estén listos, iniciar esos proyectos y así obtener un nuevo ciclo de vida de 10 o 15 años, con las instalaciones ya adaptadas a las exigencias de la transición energética para reducir la huella ambiental.

Pero las perspectivas «son muy malas», reconoce el director general de Acogen, después de que hace un mes les comunicara el Ministerio para la Transición Ecológica que las subastas se retrasaban hasta 2026 sin justificación alguna. De modo que las compañías tienen un marco de operación, pero no de inversión y, «cuando las empresas llegan al final de su concesión, paran». La pérdida de energía generada por cogeneración en el país «es equivalente a dos centrales nucleares» y ha pasado de representar el 12% de la electricidad total a la mitad. Esto tiene consecuencias tanto en la seguridad del suministro como en la competitividad del tejido productivo.

Facturación industrial

En Asturias, este brutal descenso de la producción energética supone 230.000 toneladas más de emisiones de CO2 y 60 millones de euros de facturación industrial perdidos, según los cálculos de Acogen. A este retraso de las subastas se suma el hecho de que el ministerio que dirige Sara Aagesen «no ha querido prorrogar la vida de las plantas» hasta que se celebren, a pesar de que la patronal lo intentó dos veces, en el Congreso y en el Senado, y en ambas ocasiones «el Gobierno bloqueó las iniciativas».

Así las cosas, hay firmas que «llevan cuatro años sin poder tomar decisiones y las inversiones se marchitan» y el grado de confianza en el Ejecutivo es «cero». Esta situación es «muy difícil» para un sector regulado porque, «si el Gobierno te quiere cerrar, te va matando», lamenta Rodríguez. Por si fuera poco, el sector teme que las condiciones para acceder a esas subastas se endurezcan. «Ya le hemos dicho al ministerio que, en ese caso, el 60% de las empresas no irán al marco de inversión, y no ha confirmado que no vaya a dar otra vuelta de tuerca».

Hace hincapié el director general de Acogen en que este es un asunto «de interés general», ya que la cogeneración supone el 15% de la electricidad mundial y el 12% en Europa. Más elevado es el porcentaje en Alemania (20%) y, sobre todo, en Italia (35%), «y en España, se la cargan». ¿Cuál será el coste? «Para la industria, que deja de ser competitiva, y para el país, que tiene precios energéticos mayores».