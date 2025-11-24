El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La industria asturiana tiene bloqueados más de 25 millones de inversiones en cogeneración

Solo permanecen en operación ocho de las 26 plantas que hay en la región, lo que supone una pérdida de energía con este sistema del 82%

Paloma Lamadrid

Gijón

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:18

El desplome de la cogeneración en Asturias es apabullante. En seis años, se ha perdido el 82% de la energía generada mediante este sistema ... que permite obtener electricidad y calor útil al mismo tiempo. Así, del 4% que representaba en el 'mix' eléctrico regional en 2019 ha pasado al 1% en 2025, un 82% menos (de 359 GWh a 66). Si atendemos al número de plantas, de las 26 que hay en la región solo ocho vierten a la red actualmente, con una potencia de 27 MW de los 75 instalados en total.

