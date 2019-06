La industria intenta forzar una mayor remuneración en la subasta eléctrica Arcelor acude a la subasta eléctrica para intentar rebajar su factura energética. / DAMIÁN ARIENZA Acude desde hoy a una nueva puja, que parte con peores condiciones que las anteriores N. A. ERAUSQUIN GIJÓN. Lunes, 17 junio 2019, 02:49

La industria recibió con gran malestar la convocatoria de la subasta de interrumpibilidad del pasado mes de mayo, en la que el Ministerio para la Transición Ecológica presenta recortes de partida tanto en los bloques como en los precios. Pero pasado el enfado inicial y también conversaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para intentar minimizar el daño, las electrointensivas, entre las que se encuentran ArcelorMittal o Asturiana de Zinc, se preparan para sacar el mayor rendimiento posible a una puja a la baja que comienza hoy y que, de inicio, no tiene buena pinta para sus intereses.

Este mecanismo permite a la gran industria rebajar su factura eléctrica, ya que ante su importante consumo ofrece un servicio a la red, desconectarse de ella, paralizar su actividad para atender a las necesidades del mercado, como puede ser un desajuste entre la oferta y la demanda eléctrica o un pico en los precios. La subasta que tendrá lugar desde hoy y hasta el viernes es para el periodo que va del 1 de julio hasta el 31 de diciembre.

Sin embargo, mientras cada vez se reclaman más desconexiones a las factorías, con el consiguiente perjuicio que acarrea al tener que detener su producción, la remuneración no deja de caer. En pleno momento de incertidumbre para la industria, afectada por recortes y amenazas de cierre en parte motivadas por el exceso de la tarifa energética y el alto coste de los derechos de CO2, el pago por este servicio lleva desplomándose en las últimas convocatorias -en la última un 30%- y todo apunta a que la puja que tendrá lugar esta semana seguirá la misma tónica de descenso.

En esta convocatoria, el Ministerio para la Transición Ecológica pone sobre la mesa 16 bloques de 40 MW, frente a los 21 de la anterior -ya no hay bloques de 90 MW-; mientras que los precios de salida también son inferiores. La puja para los de 5 MW parte de 125.000 euros el MW, frente a los 150.000 de la anterior convocatoria, y en los de 40 MW el punto de salida es de 150.000 -en la precedente eran 200.000-.

El objetivo de la gran industria es conseguir que el precio que se pague no descienda demasiado en una subasta en la que las empresas van ofreciendo hacer el servicio cada vez por un precio menor y en la que, además, se espera más competencia que en ocasiones anteriores, lo que tampoco apunta a una posible recuperación en la remuneración.

Los contactos entre compañías y Gobierno de las últimas semanas no han dado sus frutos para que el Ministerio para la Transición Ecológica haga algún cambio que pueda deparar mejores retribuciones. De hecho, desde la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), su director general, Fernando Soto, reconoció en una entrevista con este periódico que con Transición Ecológica la interlocución es casi inexistente, mientras que sí resulta fluida con el Ministerio de Industria, de quien no depende finalmente el precio de la energía.

Quienes no estarán por primera vez en esta subasta son las plantas de Alcoa de Avilés y La Coruña, que con sus cubas de electrólisis paradas y la amenaza de cierre de las factorías, no podrían ofrecer ese servicio en los próximos seis meses. De hecho, ni siquiera pueden presentarse, al no estar dando el servicio en la actualidad. Habría una excepción para ello, a la que aludieron tanto el Gobierno como el Principado en su día, pero que posteriormente el Ejecutivo aseguró que no se podía aplicar.