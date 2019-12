La industria ve «aún más necesario» un ajuste en frontera del CO2 tras la Cumbre del Clima Instalaciones de la factoría de Arcelor de Gijón. / PALOMA UCHA El fracaso para crear un mercado de derechos de emisión a nivel global impide a los productos comunitarios competir en igualdad de condiciones NOELIA A. ERAUSQUINPALOMA LAMADRID GIJÓN. Martes, 17 diciembre 2019, 02:54

El fracaso de la Cumbre del Clima de Madrid, que no ha logrado definir la regulación de los mercados de emisión a nivel global, hace «aún más necesaria» la aplicación en Europa de un ajuste en frontera para el carbono. Así lo señalan diversas fuentes industriales consultadas por este periódico, que insisten en demandar que se equipare la situación de las factorías europeas con las extracomunitarias. El sector local lleva reclamando en los últimos tiempos algún tipo de mecanismo que compense el esfuerzo que realiza en materia de descarbonización y el sobrecoste que le supone pagar los derechos de CO2, factores que no asumen productores de fuera del continente y que, sin embargo, se encuentran con un mercado comunitario relativamente abierto para hacer negocio, una «competencia desleal» que no se cansan de denunciar patronales industriales, como la del acero o la del aluminio.

La ausencia de un compromiso por parte del resto de países en la COP25 deja sola a Europa en la lucha contra el cambio climático entre los grandes emisores, pero a la vez expone aún más a su gran industria ante la llegada de productos extracomunitarios que no cumplen ningún requisito medioambiental. De ahí que el sector insista en la necesidad de que se establezca algún tipo de ajuste en frontera. Este mecanismo no tiene que ser exactamente un arancel, ya que esto exigiría la unanimidad de todos los países, que tienen sensibilidades muy distintas con respecto a la industria básica, la más afectada, y que podría suponer un conflicto con la Organización Mundial de Comercio (OMC). De ahí que se apueste más por algún tipo de ajuste que evite las deslocalizaciones -y, por tanto, la fuga de carbono- y el aumento de las emisiones mundiales, si finalmente la industria se traslada donde la legislación medioambiental es más laxa.

Precisamente, este domingo el diario 'Le Monde' publicaba una tribuna en la que se reclamaba como solución ese ajuste en frontera. El texto estaba firmado por el economista Alain Grandjean y tres sindicalistas, Joël Decaillon; el exeurodiputado galo y exlíder laboral en Arcelor, Edouard Martin, y el asturiano Luis Ángel Colunga, secretario general adjunto de IndustriAll en Europa y exdirector general de Industria del Principado. La tribuna hace referencia a un mecanismo que obligue a los importadores de productos afectados por el comercio de emsiones a plegarse a las reglas europeas y, a la vez, exonerar del pago a los exportadores, que competirían en mercados terceros exentos de cualquier tasa al carbono. «Esta medida no tiene nada que ver con una tasa ni en el fondo ni en su modalidad: es una medida de equidad competitiva conforme a las directivas de la OMC», aseguran los firmantes.

Por su parte, los sindicatos también consideran imperativo que la Unión Europea adopte medidas inmediatas para proteger a la industria. «El problema es que pasa un año cada vez que se inicia la búsqueda de soluciones, mientras que China y Estados Unidos tardan quince días en aplicar un arancel», expone el secretario general de UGT-Asturias, Javier Fernández Lanero. Apunta que las diferentes legislaciones ambientales y laborales de los Estados miembro llevan a los países a competir entre ellos, con lo que las potencias que no están dispuestas a cumplir las exigencias climáticas ganan terreno. Asimismo, Lanero reconoce que lograr imponer un arancel en frontera es un tarea arduo complicada, ya que supone alcanzar una unanimidad que ahora no existe.

Para el secretario general de la federación de Industria de CC OO de Asturias, Damián Manzano, el fracaso de la Cumble del Clima supone «un choque con la dura realidad para los dirigentes que desgraciadamente ya estamos padecidendo los trabajadores». Coincide en que los plazos que maneja la UE «son muy lejanos» y la falta de compromiso de algunos de los países más contaminantes aumenta el riesgo de deslocalización de empresas. «Para reducir las emisiones de CO2 tiene que haber mecanismos para sancionar a los estados que incumplan esas normas», subraya.