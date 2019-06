La industria pierde en dos años más de la mitad del pago de la subasta eléctrica La planta que Arcelor tiene en Gijón. / PALOMA UCHA Recibirá 120 millones menos que en 2018 y 329 respecto a 2017; la nueva caída se produce en pleno retroceso del sector NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN. Viernes, 21 junio 2019, 08:17

La industria española, y por ende la asturiana, no se termina de creer lo que está sucediendo con la energía. La convocatoria de la subasta eléctrica que se celebró esta semana ya no preveía nada bueno -partía con precios más bajos y menores bloques de 40 MW, los más rentables- y los resultados oficiales han confirmado esos malos augurios. La remuneración de las electrointensivas por prestar el servicio de interrumpibilidad en 2019 no llegará a los 200 millones -se quedará en 196-, un tercio inferior a la de 2018 y menos de la mitad que hace dos años. Por el camino ha perdido 120 millones y 329 con respecto a los ejercicios precedentes.

En el sector consideran que los datos publicados ayer por Red Eléctrica, una vez que fueron validados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), son «un auténtico desastre». En total han pujado 123 grandes consumidores por 16 bloques de 40 MW y 340 de 5 MW, 2.340 MW en total.

Finalmente, el precio medio de asignación se situó en 96.925 euros/MW y año para los productos de 40 MW -en la anterior fue de 105.429- y de 75.307 euros/MW y año para los de 5 MW -64.624 en la precedente-. Esto deja la media ponderada de la asignación en 81.220 euros por MW, una retribución superior a los 77.807 del primer semestre, pero con un retroceso importante en los bloques mayores, los que interesan a las plantas consideradas hiperelectrointensivas, aquellas para las que la factura energética supone un mayor problema. Entre ellas están, precisamente, Asturiana de Zinc, Arcelor o Alcoa. De forma global, si de enero a junio la retribución se situó en 101 millones, para la segunda mitad del año se quedará en 95.

La caída de los pagos de este mecanismo no es nueva. La evolución en las últimas subastas, que primero eran anuales y luego pasaron a ser semestrales, va a la baja desde 2017. Y con la reducción de la remuneración, aumenta el enfado y la incomprensión de la gran industria, que no entiende cómo se recortan los pagos en este preciso instante, después de que el Gobierno incumpliera su compromiso de dotar a las electrointensivas de un estatuto propio. El Ejecutivo prometió aprobarlo antes de las elecciones del 28 de abril, pero un informe que cuestionaba el borrador de la CNMC hizo que no llegara al Consejo de Ministros. A cambio se elevaron las compensaciones por el coste indirecto del CO2 hasta 91 millones y se aprobó aumentarlas hasta 200 millones si existe disponibilidad presupuestaria, algo que ponen en duda las empresas, cansadas de reclamar un coste energético estable, predecible y competitivo, en consonancia con el que tienen sus competidores de Alemania o Francia, con entre 20 y 25 euros más barato el megavatio.

Se da la circunstancia también de que este nuevo desplome se produce en pleno retroceso del sector. Aunque la Unión Europea y España se fijan como objetivo que la industria avance hasta el 20% del Producto Interior Bruto, su peso en España no deja de retroceder y ya se sitúa en el 12,6%, a años luz del 17,8% registrado en el año 2000, dos puntos por debajo del 14,5% de 2018 y a casi cuatro del 16,4% de 2017.

En el caso de Asturias, el retroceso es claro. Esta es la primera subasta a la que no concurre la planta de Alcoa de Avilés, después de que desistiera de ofrecer el servicio tras apagar en febrero sus cubas de electrólisis. El futuro de la planta pende de un hilo. En el caso de Arcelor, el incremento de las importaciones de acero de países extracomunitarios, el aumento del precio del CO2, el alto coste de la electricidad y la caída en la retribución de la interrumpibilidad han llevado a la compañía a anunciar importantes recortes en sus plantas del Principado, primero de 700.000 toneladas (el 16% de la producción), para luego anunciar la prolongación de la parada de un horno alto, que implicará una disminución de 100.000 toneladas mensuales adicionales, lo que llevará el ajuste por encima del 25%. Más de un millar de trabajadores será regulado en otoño.

En el sector se reconoce «mucha preocupación» y directivos de las empresas advierten de que la industria ya lo está pasando mal. Prueba de ello es que el consumo eléctrico, un importante indicador de la actividad, cayó un 6,4% el año pasado y de enero a mayo ya lo hizo un 9%. Se reconoce que el Ministerio de Industria está trabajando en el estatuto, pero no confían en que permita reducir el diferencial con Francia y Alemania e, incluso, que llegue a tiempo. «No se puede esperar más, algo hay que hacer», apuntan, al mismo tiempo que cargan contra el gabinete de Transición Ecológica, responsable de la subasta.