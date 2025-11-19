El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ignacio Villaverde, Luis Rodríguez-Ovejero, Fernando Martínez, Iván Jares, Alfredo Canteli y Juan Carlos Campo, en el acto de entrega de los premios.

Ignacio Villaverde, Luis Rodríguez-Ovejero, Fernando Martínez, Iván Jares, Alfredo Canteli y Juan Carlos Campo, en el acto de entrega de los premios. A. Piña

Los ingenieros del año ven una Asturias en cambio, pero piden más compromiso

El presidente de Satec, Luis Rodríguez-Ovejero, e Iván Jares destacan la tradición industrial y el talento, pero reclaman perfiles especializados

Elena Rodríguez

Elena Rodríguez

Oviedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:02

Les separan 47 años, pero les une la misma vocación y, además, desde bien pequeños. El presidente y fundador de Satec, Luis Rodríguez-Ovejero (1951), ... y el joven Iván Jares (1998), cofundador del Instituto STEM MinesTech (orientado a reducir la distancia que existe entre el mundo académico y la realidad industrial), sabían desde muy temprano que querían ser ingenieros. Rodríguez-Ovejero así lo sintió en el pueblo de su padre, Boñar, donde notó su «fascinación por las obras públicas» mientras veía construir cada verano la presa de Porma. «Veía a los ingenieros como figuras inalcanzables, interesantes, generalistas, imaginativos». En el caso de Jares, su deseo también era clarísimo: «Siempre quise ser ingeniero de minas». La razón, dice, tiene nombre y apellidos, su padre, Juan Jares, y que en casa se haya vivido de esa profesión, aunque después aparecieran mentores, como Juan José del Campo, que le mostraron nuevas herramientas para desarrollar otros intereses intelectuales y profesionales, emprendiendo en el campo de la energía solar y, específicamente de las baterías, y ahora en construcción.

