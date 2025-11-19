Los ingenieros del año ven una Asturias en cambio, pero piden más compromiso

Les separan 47 años, pero les une la misma vocación y, además, desde bien pequeños. El presidente y fundador de Satec, Luis Rodríguez-Ovejero (1951), ... y el joven Iván Jares (1998), cofundador del Instituto STEM MinesTech (orientado a reducir la distancia que existe entre el mundo académico y la realidad industrial), sabían desde muy temprano que querían ser ingenieros. Rodríguez-Ovejero así lo sintió en el pueblo de su padre, Boñar, donde notó su «fascinación por las obras públicas» mientras veía construir cada verano la presa de Porma. «Veía a los ingenieros como figuras inalcanzables, interesantes, generalistas, imaginativos». En el caso de Jares, su deseo también era clarísimo: «Siempre quise ser ingeniero de minas». La razón, dice, tiene nombre y apellidos, su padre, Juan Jares, y que en casa se haya vivido de esa profesión, aunque después aparecieran mentores, como Juan José del Campo, que le mostraron nuevas herramientas para desarrollar otros intereses intelectuales y profesionales, emprendiendo en el campo de la energía solar y, específicamente de las baterías, y ahora en construcción.

Los dos fueron galardonados este miércoles con el Premio Talento en la Ingeniería, que convocan la Fundación Caja Rural de Asturias y la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de la Universidad de Oviedo. Rodríguez-Ovejero fue distinguido en la categoría de Trayectoria. Una «impresionante», en palabras del presidente de la Fundación Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez Rodríguez. «Para mí Luis siempre ha sido un visionario», añadió la directora de la Fundación, Eva Pando, «pues hace más de 30 años ya intuía muchas cosas que hoy son muy conocidas, pero entonces no lo eran tanto». De hecho, el jurado, en su fallo, destacó «la larga carrera ligada a la tecnología y a la innovación desde los años 70. Actualmente es presidente y CEO del Grupo Satec, empresa que fundó en 1987 y hoy referente internacional con más de 1.400 profesionales, presencia en siete países y proyectos en más de veinte, ofreciendo ingeniería, consultoría, integración y desarrollo de aplicaciones para la transformación digital de grandes clientes».

De Jares, con un doctorado en Ingeniería de la Corrosión, resaltaron «su juventud, su perfil emprendedor en las energías renovables, creando el Instituto STEM MinesTech para la formación práctica en este sector, y su iniciativa intraemprendedora en la empresa DSP Solar.

«Los datos tienen capacidad infinita de transformar la realidad» Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Santander, Luis Rodríguez-Ovejero amplió su formación en Estados Unidos y es doctor de la Universidad de Londres, entre otros hitos de su amplísimo currículo. CEO del Grupo Satec, explicaba que la vida deriva hacia derroteros que uno no imagina: «Mi implicación en la ingeniería ha sido, durante mucho tiempo, más colateral, multidisciplinar, más centrada en la ejecución de propósitos e ideas, en el uso de la tecnología, que en el desarrollo y resolución de problemas de ingeniería». Siendo la suya una empresa que trabaja en la transformación digital, apuntó que «los datos tienen una capacidad infinita de transformar la realidad. Esto se sabe de siempre, pero en paralelo está la manera de tratarlos en grandes cantidades de computación y ese desarrollo va ligado inexorablemente al avance de la comunicación». Amante de la pesca, de la ópera (el acto acabó con la actuación del tenor Juan Noval Moro) y de la familia, advirtió de la bajada de estudiantes de Ingeniería -«hay que hacer campañas para que los alumnos se animen»- y pidió acabar con el pesimismo y apostar por «una cultura cooperativa».

El de este miércoles era un reconocimiento «no solo a la habilidad técnica y el conocimiento, sino a ese compromiso humano que hay detrás de todos los que se atreven a hacer algo diferente», abundó Pando. Fue un entretenido encuentro conducido por la periodista María Blanco, en el que familia y compañeros de los galardonados fueron desgranando, a través de vídeos, aspectos más desconocidos de los premiados, y en el que se aprovechó para radiografiar Asturias. Rodríguez-Ovejero y Jares coincidieron en que «Asturias está cambiando», pero también en que queda «mucho por hacer y hay buenos mimbres»: tradición y cultura industrial, sobre todo. Pero si Rodríguez-Ovejero echó en falta «suficiente compromiso» para esa transformación, Jares aludió a la importancia de perfiles especializados.

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo —que fue partícipe de la génesis de los premios de la mano de Hilario López– señaló que «Luis e Iván son dos caras de la misma moneda, el reflejo de que el recorrido que nos ha traído hasta aquí no es fruto de la casualidad, sino de una cadena continua que nos va a llevar más lejos». El anfitrión, el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, agradeció a Rodríguez-Ovejero poder recordarnos que «también desde Asturias es posible construir proyectos que compiten y destacan en el mundo» y a Jarés porque «tu generación no espera a que las cosas pasen, sino que las provoca».