Hipoteca Recargable. Buena para todos

Aunque muchas personas lo desconocen, incluso asesores profesionales, la hipoteca que usted tiene contratada es recargable. En este artículo trataré de explicarle sus ventajas, para usted y para su entidad financiera, que en nuestro despacho hemos utilizado en varias operaciones de refinanciación de empresas

La hipoteca recargable fue introducida en nuestra legislación al amparo de la Ley 41/2007 de Reforma del Mercado Hipotecario, que, aunque no la contempla expresamente, puede deducirse de la nueva redacción del artículo 4 de la Ley de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios y de la Disposición transitoria única, párrafo 3º, de la Ley.

Lo que introduce esta norma es que se admite la ampliación del préstamo hipotecario como novación modificativa, no extintiva, como se consideraban hasta la fecha las ampliaciones de capital. Y me refiero a ampliación de capital, no a ampliación de la responsabilidad hipotecaria. Sólo cuando haya que ampliar responsabilidad habrá de contarse con el consentimiento de los terceros afectados, pero si sólo hay recarga hipotecaria, no. Todo ello con el consiguiente ahorro en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Los requisitos para que haya hipoteca recargable, son: 1.- Se aumenta el capital del préstamo, previa amortización parcial del préstamo inicial por el deudor; 2.- No se altera la responsabilidad hipotecaria; 3.- No se modifica el plazo de éste, y como consecuencia; 4.- No se altera el rango de la garantía hipotecaria. Si se dan estos requisitos, no hay pérdida de rango hipotecario.

El aumento de la responsabilidad hipotecaria, siempre que haya recarga, haría perder el rango hipotecario respecto de la parte ampliada. En estos casos, cuando se produce una modificación del rango, no podemos hablar de una hipoteca recargable, sino de una simple novación modificativa del préstamo.

Es cierto que, cuando se modifique el rango como consecuencia de un incremento de la responsabilidad hipotecaria o del plazo, puede mantenerse el mismo rango para la parte ampliada, si no hay terceros posteriores o, si existen, éstos dan su consentimiento a la modificación de la responsabilidad o plazo. Pero en este caso, aunque se consigue una ampliación del capital sin pérdida de rango, no se puede hablar de una hipoteca recargable, sino que se trata de supuestos basados en la negociabilidad del rango entre los distintos titulares de cargas inscritas, ya permitidos antes de la entrada en vigor de esta Ley, como la Dirección General ha recordado en varias resoluciones.

A efectos prácticos, la recarga de hipoteca, consiste en que si usted contrató un préstamo hipotecario, con posterioridad al 7 de diciembre de 2007, por un capital de 100 y ha amortizado 50, podría usted, manteniendo el rango hipotecario, con la misma garantía, sin necesidad de aportar otros activos, ampliar el capital del préstamo nuevamente hasta 100, dentro del plazo del préstamo, sin alterar la responsabilidad hipotecaria, sin necesidad de contar con el consentimiento de otros titulares de cargas, como otras entidades financieras, la administración o acreedores comerciales y con un interesante ahorro en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Además, a las entidades financieras les interesa en casos de refinanciación, pues estas hipotecas permiten la refinanciación de los deudores sin perder rango hipotecario. Además, difícilmente podrían calificarse como hipotecas rescindibles en una situación de concurso por parte del deudor, porque no encajan en el supuesto del art. 71.3 Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, de presunción del perjuicio patrimonial, ya que no se trata de la constitución de nuevas garantías, pues la hipoteca ya existía antes de su recarga.

Como resumen, sino cambiamos de móvil todas las noches, no cambie usted de hipoteca si puede recargarla.

Ignacio Blanco Urizar. Socio Director de ININ Abogados y Economistas