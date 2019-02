«No nos corresponde a nosotros la gestión del transporte aéreo» Pola en un momento de la entrevista en la Consejería de Industria. «Hemos inspeccionado 509 viviendas turísticas y se han abierto 209 expedientes de sanción. Es un asunto gravísimo que debe ser controlado» L. CASTRO Domingo, 17 febrero 2019, 18:46

-En invierno Asturias se quedó sin vuelos internacionales. ¿Por qué esperó a octubre para sacar el concurso aéreo?

-Tuvimos que esperar, teníamos una serie de contratos vigentes renovables, pero esa renovación debe ser aceptada por ambas partes. Había que esperar a saber qué querían hacer las compañías aéreas. Además, el procedimiento administrativo de contratación pública es transparente, garantista y detallado, pero ágil no.

-De todas formas, la convocatoria tampoco tuvo éxito.

-Planteamos una licitación en condiciones análogas a las que teníamos en ese momento. Comprobamos que las compañías no estaban muy por la labor, sus intereses se centran en los destinos más rentables. No es que Asturias no lo sea, pero hay otros que lo son más. Nuestra capacidad de actuación es limitada, hay una reglamentación por parte de Europa que impide una intervención en este mercado que es libre.

-Y el concurso quedó, de nuevo, desierto. ¿Qué va a hacer ahora?

-Analizaremos el panorama para ver cómo queda la conectividad aérea del Principado, pero aunque sea algo reiterado quiero insistir en que no nos corresponde a nosotros la gestión del aeropuerto ni la competencia del transporte aéreo. Nos corresponde la promoción turística y desde esa perspectiva vamos a continuar tratando de mejorar la conectividad.

-¿Hay tiempo para repensar, como dice Fade?

-Nosotros seguiremos trabajando hasta el último momento para hacerlo, si es posible, mejor. Oímos voces estos días con soluciones magníficas y serán escuchadas. Cualquier aportación o solución que puedan trasladarnos será bienvenida.

-En marzo llegará AirEuropa. ¿Qué incentivos le pidieron desde Globalia para esta incorporación?

-Nada. AirEuropa se incorpora al mercado de Madrid sin tener más contraprestación que su decisión empresarial de dar esta conexión. Hemos tenido casos de todo tipo. EasyJet venía desarrollando la conexión con Londres sin incentivos, era la que más viajeros tenía y de repente decide abandonarla. Iberia que tenía incentivos para la misma ruta decide no renovar el contrato. Esto ilustra que son decisiones empresariales y que manejan parámetros que no son solo económicos.

-En 2018 Asturias perdió alrededor de 8.000 reservas al mes. ¿Consolidar los dos millones de turistas anuales es nuestro techo?

-La pérdida no diría que ha sido muy relevante. Hay que tener en cuenta que 2017 fue nuestro año récord y el pasado cerró con 2,3 millones de visitantes y 5,5 millones pernoctaciones. Es un ligero descenso que se ha producido en todos los ámbitos del turismo español. Sin fijarnos ningún techo en materia turística, nuestro objetivo está no en el número de visitantes sino en la calidad del turismo. No obstante hay que destacar que hubo un crecimiento del 7,2% respecto al año anterior de turistas internacionales. Este sector supone ya el 18% del turismo total de Asturias y es algo muy reseñable.

-Las viviendas turísticas se han convertido en un desafío para el sector en la región. ¿Qué plan hay para luchar contra ellas?

-Es un asunto de gravísima importancia que tiene que ser debidamente controlado. No pueden suponer una competitividad desleal frente a la actividad ordenada. Trabajamos intensamente, pero las grandes plataformas rehuyen el ámbito autonómico y por eso es preciso llevar a cabo una estrategia consensuada de ámbito estatal.

-¿Cuántas se han inspeccionado y cuántas sanciones se han puesto?

-Hasta ahora se han revisado 2.463 anuncios publicados en plataformas y se han llevado a cabo 509 inspecciones de forma presencial. Tras ellas, se han abierto 209 expedientes sancionadores. Pero aquí volvemos al mismo problema burocrático de antes, los procesos administrativos son largos, les falta agilidad.