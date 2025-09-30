Izertis aumenta sus ingresos casi un 19% en el primer semestre, hasta los 78 millones de euros

Izertis cerró el primer semestre con unos ingresos de 78 millones de euros y un ebitda (beneficio antes de impuestos) normalizado de 11 millones, ... lo que supone un incremento respecto al mismo periodo del pasado ejercicio del 18,9% (65,6 millones en 2024) y del 9,2% (10,1 millones), respectivamente. La comparativa de estos datos de 2025 con los del primer semestre de 2020 «constata la trayectoria de expansión consistente y sostenida de la compañía, con un aumento de los ingresos de 210% desde esa fecha, y del ebitda normalizado del 479%», señaló este martes la empresa. La consultora tecnológica asturiana avanza así hacia los objetivos de su plan de negocio, que plantea triplicar su tamaño hasta alcanzar los 500 millones en ingresos y los 65 millones en ebitda normalizado en 2030.

El informe sobre los estados financieros semestrales de la compañía hecho público también refleja un margen de ebitda normalizado que registra la tercera mejor cifra histórica, con un 14,1% sobre ingresos, «gracias a una propuesta de valor y especialización en tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial o la ciberseguridad». La cifra confirma la tendencia de crecimiento registrada en los últimos años, «partiendo del 7,5% de margen obtenido en el primer semestre de 2020».

Asimismo, Izertis presenta una deuda financiera neta sobre ebitda normalizado de 2,9 veces. Respecto a la tesorería, aumentó hasta los 35,6 millones de euros, una cifra seis veces superior a la presentada en el primer semestre de 2020 (6,2 millones). Para la directora financiera de la firma, Lourdes Argüelles, «los resultados muestran nuestra sólida posición y nuestra fortaleza financiera, que nos permitirá mejorar nuestra competitividad y continuar creciendo de una forma sostenible y global. Se trata de un paso más en la hoja de ruta que hemos marcado en nuestro Business Plan 2030, que servirá para construir en Europa una marca de referencia de consultoría tecnológica».