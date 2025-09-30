El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Lourdes Argüelles, directora financiera de Izertis. E. C.

Izertis aumenta sus ingresos casi un 19% en el primer semestre, hasta los 78 millones de euros

«Los resultados muestran nuestra sólida posición y nuestra fortaleza financiera, que nos permitirá mejorar nuestra competitividad», señala su directora financiera

E. C.

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:17

Izertis cerró el primer semestre con unos ingresos de 78 millones de euros y un ebitda (beneficio antes de impuestos) normalizado de 11 millones, ... lo que supone un incremento respecto al mismo periodo del pasado ejercicio del 18,9% (65,6 millones en 2024) y del 9,2% (10,1 millones), respectivamente. La comparativa de estos datos de 2025 con los del primer semestre de 2020 «constata la trayectoria de expansión consistente y sostenida de la compañía, con un aumento de los ingresos de 210% desde esa fecha, y del ebitda normalizado del 479%», señaló este martes la empresa. La consultora tecnológica asturiana avanza así hacia los objetivos de su plan de negocio, que plantea triplicar su tamaño hasta alcanzar los 500 millones en ingresos y los 65 millones en ebitda normalizado en 2030.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  3. 3 Preocupación en Laviada, en Gijón, por el mal estado de un edificio pendiente de rehabilitación
  4. 4 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  5. 5 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  6. 6 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  7. 7 Gijón se prepara para reabrir la playa de San Lorenzo a los perros
  8. 8

    Tres investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella
  9. 9 Los aficionados del Real Oviedo afectados por el aplazamiento del partido critican la falta de previsión
  10. 10

    Puente da el pistoletazo de salida a la competencia en la alta velocidad a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Izertis aumenta sus ingresos casi un 19% en el primer semestre, hasta los 78 millones de euros

Izertis aumenta sus ingresos casi un 19% en el primer semestre, hasta los 78 millones de euros