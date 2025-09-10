Izertis prevé triplicar los ingresos en los próximos cinco años, hasta los 500 millones de euros

La consultora tecnológica asturiana Izertis prevé elevar sus ingresos hasta los 500 millones de euros en los próximos cinco años y situar el ebitda ( ... beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) en los 65 millones. Esas cifras implican crecimientos anuales del 24,5% en el caso de los ingresos y del 21,1% en el caso del ebitda. Una «previsión contenida», aseguran desde la compañía, que remarcan que entre 2017 y 2024 pasó de los 21 a los 138 millones de euros de facturación, lo que supone un ritmo anual de crecimiento del 30,9%.

Así lo refleja el plan estratégico de la compañía, que se apoya en cuatro palancas de crecimiento. La primera de ellas es la expansión internacional. La firma quiere alcanzar una «mayor flexibilidad» en su capacidad de producción en todos los ámbitos geográficos y atendiendo a los principales mercados mundiales, «consolidando e intensificando» su presencia en aquellos países donde ya opera (EE UU, Mexico, Panamá, Colombia, España, Portugal, Reino Unido y Suiza) o ampliando su presencia en otras regiones de Europa (Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo). Izertis se quiere reforzar los tres hubs de producción con los que cuenta –Europa, Latinoamérica e India– y lograr un «equilibrio geográfico» en ingresos, con un reparto previsto del 50% en España y 50% en el ámbito internacional.

La empresa asturiana también apuesta por una diferenciación basada en «profundizar en el desarrollo de una oferta de servicios y soluciones en la capa tecnológica más avanzada, con especial foco en la adopción de la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad en todas sus prácticas». En ese sentido, desde la compañía señalan que que «Izertis ha sido la primera consultora tecnológica española en certificar su Sistema de Gestión de la Inteligencia Artificial conforme al estándar internacional ISO/IEC 42001. En este apartado, la firma también prevé «potenciar la estrategia de diversificación sectorial, poniendo especial foco en sectores estratégicos como el financiero, la defensa, el farmacéutico y el retail».

En ese escenario, la idea de Izertis es la de construir «una gran marca europea de consultoría tecnológica, reconocida por su valor diferencial». El plan estratégico recoge que «la generación de valor a largo plazo se sustenta en la creación de una marca sólida y de prestigio en los mercados internacionales».

La última pata del plan consiste en llevar a cabo una fuerte actividad corporativa. «En un mercado tremendamente atomizado, Izertis ha demostrado su capacidad para integrar con éxito numerosas compañías, convirtiendo el M&A (fusiones y adquisiciones) en una ventaja competitiva clave, que pretende continuar potenciando». De hecho, la nueva hoja de ruta contempla mantener el mix de crecimiento orgánico e inorgánico, «apoyado en la integración de compañías de alto valor añadido». La multinacional tecnológica suma 43 integraciones corporativas desde su creación, las cinco últimas de carácter internacional.

Este «ambicioso» plan refuerza la posición de la multinacional asturiana, que dio el salto al Mercado Continuo el pasado 4 de julio y aspira a convertirse «en una de las consultoras tecnológicas de referencia en el sur de Europa». En el acto de presentación, que se celebró en la sede de la compañía en Madrid ante una representación de directivos, inversores y accionistas institucionales, el presidente de Izertis, Pablo Martín, destacó que el plan estratégico «refleja nuestra confianza en el potencial de Izertis y en nuestra capacidad de seguir creciendo de forma sostenible y global».