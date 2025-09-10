El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Izertis, Pablo Martín E. C.

Izertis prevé triplicar los ingresos en los próximos cinco años, hasta los 500 millones de euros

La tecnológica asturiana espera elevar hasta los 500 millones de euros su facturación gracias a la expansión internacional, según su plan estratégico

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:22

La consultora tecnológica asturiana Izertis prevé elevar sus ingresos hasta los 500 millones de euros en los próximos cinco años y situar el ebitda ( ... beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) en los 65 millones. Esas cifras implican crecimientos anuales del 24,5% en el caso de los ingresos y del 21,1% en el caso del ebitda. Una «previsión contenida», aseguran desde la compañía, que remarcan que entre 2017 y 2024 pasó de los 21 a los 138 millones de euros de facturación, lo que supone un ritmo anual de crecimiento del 30,9%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  2. 2 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  3. 3

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  4. 4 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  5. 5 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  6. 6

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa
  7. 7 Tres heridos al chocar un coche contra un talud en Luarca
  8. 8 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  9. 9 Descarrila un tren de Feve en Gijón al arrollar a una vaca preñada
  10. 10 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Izertis prevé triplicar los ingresos en los próximos cinco años, hasta los 500 millones de euros

Izertis prevé triplicar los ingresos en los próximos cinco años, hasta los 500 millones de euros